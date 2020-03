Coronavirus, è possibile una seconda ondata di contagi? Le previsioni degli esperti

Una volta eradicato il virus da una comunità, come avvenuto a Wuhan e nella provincia dello Hubei, il rischio che una seconda ondata di contagi possa verificarsi a causa dell’ingresso di contagiati dall’esterno non si può escludere.

Seconda ondata, rimbalzo, o ritorno di fiamma. Comunque lo si voglia chiamare, è questo lo scenario che al momento preoccupa (soprattutto) le autorità di Pechino, che grazie alle rigidissime misure draconiane messe in atto a Wuhan e in altre città della provincia dello Hubei sono riuscite a contenere e bloccare la diffusione dei contagi nazionali della COVID-19, l’infezione scatenata dal nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Il rischio, infatti, è quello rappresentato dalle persone contagiate che stanno rientrando nel Paese asiatico dall’estero, moltissime delle quali dall’Europa e dagli Stati Uniti proprio per sfuggire alla dilagante pandemia di coronavirus.

A suggerire questa possibilità sono i numeri diffusi dalla Cina, nella quale per la prima volta, nei giorni scorsi, non sono stati registrati nuovi casi interni nell’area epicentro dell’epidemia, mentre le decine di contagiati tra studenti e lavoratori rientrati dall’estero hanno superato complessivamente tutti i casi interni per diversi giorni consecutivi, come spiegato dalla Reuters. Insomma, se lo stringente lockdown ha permesso di arrestare l’avanzata del virus lì dove è emerso, c’è sempre la possibilità che possa ripresentarsi dalla “porta sul retro”, appiccando nuovi focolai. Del resto la maggior parte della popolazione è ancora suscettibile all’infezione, non avendo storia immunitaria e non essendoci un vaccino, inoltre i numeri dei contagiati sono troppo bassi per garantire l’immunità di gregge a una popolazione di 2 miliardi di persone.

Il rischio della seconda ondata non viene tuttavia considerato un grosso problema da alcuni specialisti, come il professor Cao Wei, vicedirettore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Ospedale del Medical College di Pechino. “Per me, un secondo focolaio, un focolaio domestico in Cina, non sarebbe una grande preoccupazione”, ha dichiarato durante un briefing. Questa sicurezza è legata ai ferrei controlli e alle misure di prevenzione messe sul campo, che dovrebbero evitare il dilagare di contagi come avvenuto a Wuhan, e come adesso si stanno manifestando negli Stati Uniti e in Europa, con l’Italia e la Spagna tra le nazioni più colpite.