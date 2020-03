Nel solito resoconto della Protezione Civile delle ore 18 sui dati dei contagiati al coronavirus in Italia si è appreso che i dati stanno migliorando e l’Italia comincia a vedere la luce in fondo al tunnel.

Ecco i dati di oggi:

Oggi sono stati registrati 602 morti (ieri erano 651). I nuovi contagiati sono 3780, meno di ieri quando ne sono stati registrati 3957, in totale sono 50418 ; i guariti sono 408 in un giorno, in totale 7423 ; in terapia intensiva si trovano 3204 malati.