DIRETTA / AMICI 19, anticipazioni puntata di sabato 14 dicembre

Nell’appuntamento di oggi, sabato 14 dicembre alle ore 14.10 su Canale 5 con Maria De Filippi scopriremo chi sarà il secondo eliminato tra la band Inico e Stefano

Domani, sabato 14 dicembre, alle ore 14 su Canale 5, sarà l’ultima puntata di Amici 19 prima della pausa natalizia. Maria De Filippi, prima di salutare il pubblico, nella puntata di sabato scorso, ha annunciato ciò che accadrà domani. Attualmente, la classe di Amici 19 è formata da 18 allievi. Un numero eccessivo considerando che la scuola riaprirà i battenti a gennaio quando mancheranno davvero poche settimane al serale. La De Filippi ha così spiazzato gli allievi svelando che, sabato prossimo, ci saranno ben due eliminazioni. Da 18, infatti, gli allievi della scuola più famosa d’Italia diventeranno 16. Chi saranno, dunque, i due allievi che dovranno rinunciare al loro sogno? Saranno due cantanti, due ballerini, un cantante o un ballerino i due eliminati? Lo scopriremo domani.

Dalle anticipazioni della registrazione di oggi fornite da Il Vicolo delle News, apprendiamo che il secondo eliminato sarà uno tra Stefano e Inico, e per i professori colui che dovrà abbandonare la scuola è proprio Inico. Nel corso della puntata vedremo anche un torneo interno per stabilire chi saranno i sei ragazzi migliori e chi invece apparterrà ai dieci peggiori. Non mancherà la solita sfida a squadre, che vedrà vincitrice il gruppo capitanato da Nyv. Da segnalare, infine, ospite di puntata Emma Marrone.