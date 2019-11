DIRETTA / Berrettini-Federer, Atp Finals Londra 2019 risultato in DIRETTA e orario tv

LIVE – Berrettini – Federer, Atp Finals Londra 2019: seguite la diretta testuale del match

Il grande giorno per Matteo Berrettini è arrivato: che sfida Roger Federer nel 2° turno del gruppo Borg delle ATP Finals di Londra 2019! Entrambi sconfitti nella prima sfida del girone Borg, cercano il riscatto in una partita già decisiva. Lo svizzero ci arriva da grande favorito: a Wimbledon si impose agevolmente sul romano.

Federer – Berrettini: i precedenti

Wimbledon 2019 – Erba – Quarto turno – FEDERER b. Berrettini 6-1 6-2 6-2

Federer – Berrettini, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e NOW TV. Su questa pagina la diretta scritta del match.

ATP Finals, il programma di martedì 12 novembre

[2] R. Federer (SUI) vs [8] M. Berrettini (ITA) ore 15, diretta Sky Sport Arena e Sky Sport Uno

[2] N. Djokovic (SRB) vs [5] D. Thiem (AUT) ore 21, Sky Sport Arena e Sky Sport Uno