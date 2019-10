DIRETTA/ Berrettini-Thiem risultato LIVE, Masters 1000 Shanghai 2019: programma, orari e tv 11 ottobre

Berrettini-Thiem, Masters 1000 Shanghai 2019: programma, orari e tv dei quarti di finale

Sarà il numero 5 del mondo, Dominic Thiem, fresco vincitore dell’Atp 500 di Pechino, l’avversario di Matteo Berrettini nei quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai: c’è un solo precedente tra i due giocatori, giocato sulla tera rossa del Roland Garros, con il romano che riuscì a strappare un set all’austriaco. Per entrambi il percorso è finora rimasto privo di set persi: il nativo di Wiener Neustadt ha superato senza problemi lo spagnolo Pablo Carreno Busta al secondo turno, oltre a Basilashvili, mentre l’azzurro ha demolito, sulla propria strada, il tedesco Jan-Lennard Struff e il cileno Cristian Garin, prima di imporsi sull’altro iberico Roberto Bautista Agut nella mattina italiana.

Il match tra Matteo Berrettini e Dominic Thiem, quarto di finale del Masters 1000 di Shanghai, è previsto per domani, venerdì 11 ottobre 2019, intorno alle ore 14, come secondo match della sessione serale sul campo centrale. Sarà possibile seguire la sfida in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go. Su questa pagina potrete seguire la DIRETTA LIVE scritta del match.