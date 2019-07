DIRETTA / Calciomercato Serie A 2019, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma oggi 8 luglio

CALCIOMERCATO SERIE A: SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA SULLE TRATTATIVE, CON LE UFFICIALITÀ DEI TRASFERIMENTI CONCLUSI

Oggi, lunedì 8 luglio 2019, inizia la nostra rubrica giornaliera sulla sessione estiva di calciomercato della Serie A, con tutti i club che proveranno a mettere a segno il colpo di mercato vincente. Si preannuncia una sessione movimentata, con tantissime trattative importanti che si concluderanno e che ridaranno lustro al calcio italiano. Segui con noi la diretta di questa giornata di calciomercato, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

– 11:54 Stephan El Shaarawy lascia la Roma e l’Italia per la Cina.

Alla Roma vanno 16 milioni di euro più altri 2 milioni di bonus, mentre l’attaccante ex Milan e Genoa ha firmato un contratto triennale da 15 milioni netti a stagione fino a giugno 2022.

– 10:24 Milan: Borini in partenza

Fabio Borini, giunto appena due estati fa dal Sunderland, potrebbe lasciare il Milan. Il Crystal Palace, secondo indiscrezioni della stampa inglese, avrebbe raccolto informazioni sulla situazione dell’esterno emiliano.

-10:08 Psg su Leonardo Bonucci: il difensore ha già deciso il suo futuro

Con l’arrivo di Matthijs De Ligt, da capire cosa ne sarà di Leonardo Bonucci. Il 19enne olandese dovrebbe giocare, al fianco di Giorgio Chiellini, con Leonardo Bonucci relegato a terza scelta. Le offerte per Leonardo Bonucci non mancherebbero. Leonardo, avrebbe già provato a testare l’umore dell’ex Milan per capire se ci siano o meno le condizioni per farlo diventare un nuovo giocatore del PSG. Tuttavia secondo le indiscrezioni Bonucci sarebbe intenzionato a restare sotto la Mole.