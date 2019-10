DIRETTA / Fognini-Medvedev risultato LIVE, Masters 1000 Shanghai 2019: programma, orari e tv 11 ottobre

Atp Masters 1000 Shanghai 2019, quarti di finale: Fognini-Medvedev. Risultato in tempo reale e orario tv

Fabio Fognini continua il suo percorso verso le Atp Finals di Londra: nel Masters 1000 di Shanghai (Cina), dopo aver sconfitto il n.9 del mondo Karen Khachanov con il punteggio di 6-3 7-5 in 1 ora e 48 minuti di partita, affronterà nel primo quarto di finale, in programma domani, venerdì 11 ottobre 2019, il russo Daniil Medvedev che ha battuto in due set il canadese Pospisil (7-6 7-5). Il bilancio dei precedenti tra i due è sull’1-1: vittoria di Fognini a Cincinnati nel 2017 e successo di Medvedev nel 2018 a Sydney.

La sfida tra Fognini e Medvedev andrà in scena domani mattina alle ore 06.30 italiane e sarà coperta in diretta e in esclusiva da Sky Sport, live in streaming su Sky Go e su Now TV. Su questa pagina vi offriremo la DIRETTA LIVE del match.