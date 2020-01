DIRETTA / Grande Fratello 2020: stasera al via LIVE. Concorrenti, conduttore, opinionisti: la guida sul Gf Vip 4

Stasera inizia il reality di Canale 5: in 19 nella Casa, quattro subito al televoto e torna il tugurio. Conduce il Gf Vip Alfonso Signorini. Wanda Nara e Pupo opinionisti

La Casa più spiata d’Italia sta per riaprire: oggi, mercoledì 8 gennaio e venerdì 10 gennaio, in prima serata su Canale 5, vanno in onda la prima e la seconda puntata del Gf Vip 4. L’edizione 2020 è condotta da Alfonso Signorini (che prende il posto di Ilary Blasi) e vede l’esuberante Wanda Nara nei panni dell’opinionista in coppia con Enzo Ghinazzi, in arte Pupo. A poche ore dal debutto, il cast è stato ufficializzato. Varcheranno la porta rossa ben 19 vip tra cui – gli ultimi nomi resi noti – anche il modello veronese Andrea Denver, la scrittrice Barbara Alberti, l’ex tronista Ivan Gonzales (noto anche per aver tentato Valeria Marini a ‘Temptation Island Vip’) e la modella Elisa De Panicis, ex fiamma del calciatore Cristiano Ronaldo. Su questa pagina potrete seguire la diretta testuale della prima serata.

I concorrenti entreranno nella Casa spalmati nelle due prime puntate, mentre fin da subito scatterà il televoto per i quattro ex gieffini Salvo Veneziano, Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese e Sergio Volpini. Il pubblico da casa sceglierà i due ‘Highlander’ che potranno partecipare al Gf Vip 4. Tra le novità dell’edizione 2020 anche il ritorno del ‘tugurio’, il luogo più tetro e oscuro della Casa accoglierà come inquilini coloro che magari dopo alcune prove o nomination si troveranno in una situazione di svantaggio. Inoltre, tra le stanze presenti nel grande loft del Grande Fratello Vip 4 ce ne sarà una creata in stile Anni Ottanta.

Ecco i 19 concorrenti ufficiali del cast del Grande Fratello Vip 4:

– l’attore Andrea Montovoli,

– la modella Fernanda Lessa,

– l’attore Fabio Testi,

– l’attrice Licia Nunez,

– lo showman Antonio Zequila,

– l’egittologo Aristide Malnati,

– la web influencer Clizia Incorvaia,

– l’ex madre natura Paola Di Benedetto,

– la conduttrice Adriana Volpe,

– il giornalista Michele Cucuzza,

– il figlio d’arte Paolo Ciavarro,

– l’ex Miss Italia Carlotta Maggiorana,

– la produttrice Rita Rusic,

– il cantante Pago,

– la soubrette Antonella Elia,

– il modello Andrea Denver,

– la scrittrice Barbara Alberti,

– l’ex tronista Ivan Gonzales,

– la modella Elisa De Panicis