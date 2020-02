DIRETTA Grande Fratello Vip 4, puntata 10 febbraio: confronti in arrivo e l’ingresso di Lory del Santo!

La decima puntata del Grande Fratello Vip 4 in onda oggi, lunedì 10 febbraio 2020

Grande Fratello Vip 4, in onda, stasera, 10 febbraio 2020, in prima serata, su Canale 5, è giunto al decimo appuntamento. In studio Alfonso Signorini con gli opinionisti Pupo e Wanda Nara. Potrete seguire la diretta testuale della nona puntata su questa pagina.

Questa sarà una puntata piena di confronti, in primis quello tra Antonio Zequila e Lory Del Santo in secondo piano Pago si confronterà con una persona a lui molto cara; Antonella Elia con il fidanzato Pietro e Clizia e Paolo.

Si stabilirà l’eliminato tra Adriana, Barbara, Fabio e Michele per poi scoprire le nuove nomination.

21.40: Buonasera e benvenuti alla diretta testuale della terza puntata del GF VIP 4.

Il conduttore Alfonso Signorini e gli opinionisti Wanda Nara e Pupo tratteranno diverse tematiche durante la serata.

Come andrà a finire il televoto? Chi dovrà abbandonare immediatamente la casa?