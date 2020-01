DIRETTA Grande Fratello Vip 4, puntata 17 gennaio: Miriana Trevisan entra nella casa per raccontare il suo ex marito!

La quarta puntata del Grande Fratello Vip 4 in onda oggi, venerdì 17 gennaio 2020

Grande Fratello Vip 4, in onda, stasera, 17 gennaio 2020, in prima serata, su Canale 5, è giunto al quarto appuntamento. In studio Alfonso Signorini con gli opinionisti Pupo e Wanda Nara. Potrete seguire la diretta testuale della quarta puntata su questa pagina. La serata rispolvererà i vecchi amori di Rita Rusic e Pago. Lei rincontrerà Vittorio Cecchi Gori, mentre lui rivedrà l’ex moglie nonché madre di suo figlio Miriana Trevisan.

22:17: Miriana entra nella casa e dice cose a Pago cose che non gli ha mai detto. Racconta di quando si sono conosciuti, un momento buio della vita di Pago, gli ultimi giorni di vita del papà. La donna invita l’ex marito a raccontare il suo dolore, potrebbe servire da esempio a tantissime persone.

22:11: Un video della Trevisan commuove Pago. Il cantante definisce il suo vecchio amore una donna indispensabile, presente e forte.

22:09: Si cambia registro e si passa a Pago. Signorini fa una breve sintesi riguardo il suo percorso di vita e annuncia l’arrivo di Miriana, la sua ex moglie e madre di suo figlio. La donna di recente ha fatto dichiarazioni positive e si è posta dalla parte dell’ex marito. Sarà ancora amore ?

22:01: Signorini spera in una linea di dialogo vista l’intelligenza che contraddistingue le parti in causa. Pupo chiede ad Adriana se fosse pronta ad un confronto con Magalli. La donna non vede l’ora, aspetta questo momento da anni.

21:55: Si passa repentinamente ad Adriana Volpe, la donna in questi giorni ha fatto dichiarazioni circa il suo trascorso con Giancarlo Magalli. Signorini affronta questo argomento direttamente con la donna, mostrando prima un video di introduzione.

21:50: Le conseguenze delle nomination hanno riscaldato gli animi nelle ore successive alla puntata. Signorini mostra una clip a riguardo. In particolar modo tra Antonella e Fernanda non corre buon sangue.

21: 45: Signorini anticipa le tematiche su cui verterà la puntata di stasera. Presto scopriremo l’eliminato e non sarà l’unico della serata.

21.40: Buonasera e benvenuti alla diretta testuale della terza puntata del GF VIP 4.

Il conduttore Alfonso Signorini e gli opinionisti Wanda Nara e Pupo tratteranno diverse tematiche durante la serata.

Non mancheranno i commenti di Barbara Alberti su Pasquale Laricchia definito da quest’ultima un personal trainer “violento con una faccia da assassino”. Si approfondirà un discorso relativo a delle affermazioni di Licia Nunez riguardo Fernanda Lessa definita dalla donna ” lesbica“. La puntata proseguirà poi con altri temi anche più divertenti e leggeri.