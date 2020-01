DIRETTA Grande Fratello Vip 4, puntata 24 gennaio: tanti colpi di scena.

La sesta puntata del Grande Fratello Vip 4 in onda oggi, venerdì 24 gennaio 2020

Grande Fratello Vip 4, in onda, stasera, 24 gennaio 2020, in prima serata, su Canale 5, è giunto al sesto appuntamento. In studio Alfonso Signorini con gli opinionisti Pupo e Wanda Nara. Potrete seguire la diretta testuale della sesta puntata su questa pagina. Brutte notizie per Licia Nunez, la fidanzata Barbara ha dichiarato di mettere fine alla loro storia sui social. Come reagire l’attrice?

21:50: Clip riassuntiva sui momenti trascorsi nei giorni scorsi.

21:46: Alfonso anticipa le provocazioni dei coinquilini su Valeria Marini e la sua risposta durante la puntata scorsa di Verissimo. Preannuncia inoltre la reazione della fidanzata di Licia. Come reagirà la donna dopo aver saputo di essere stata mollata su Instagram?

21.40: Buonasera e benvenuti alla diretta testuale della terza puntata del GF VIP 4.

Il conduttore Alfonso Signorini e gli opinionisti Wanda Nara e Pupo tratteranno diverse tematiche durante la serata.

Il Grande Fratello darà modo a Pago di rincontrare Serena Enardu, a che punto sarà la loro storia d’amore? Inoltre non mancheranno durante la serata clip riguardanti la settimana ed in particolar modo i litigi scatenati dalle nomination a sorpresa. Scopriremo insieme l’eliminato della casa e i nuovi nominati dal gruppo.