DIRETTA Grande Fratello Vip 4, puntata 3 febbraio: Rita Rusic entra in casa per saldare i suoi conti.

La nona puntata del Grande Fratello Vip 4 in onda oggi, lunedì 3 febbraio 2020

Grande Fratello Vip 4, in onda, stasera, 3 febbraio 2020, in prima serata, su Canale 5, è giunto al nono appuntamento. In studio Alfonso Signorini con gli opinionisti Pupo e Wanda Nara. Potrete seguire la diretta testuale della nona puntata su questa pagina.

La serata si scatenerà fin da subito affrontando argomenti piccanti e spinosi anticipati anche dalla D’Urso, questioni che hanno sfrenato reazioni molto accese. Una delle protagoniste della serata sarà Eva Robin’s, che farà il suo trionfale ingresso nella casa. Rita Rusic torna nella casa per un confronto faccia a faccia con Adriana Volpe.

22:09: Ecco il confronto tra Rita ed Adriana. Le due donne se ne dicono di cotte e di crude. Fernanda Lessa è interpellata per un momento ma si defila all’istante.

22:05: Rita Rusic è carica in confessionale pronta a saldare i suoi conti. Nel frattempo Alfonso manda una clip a riguardo, comprese interviste e confessionali inediti.

22:02: Signorini chiede ai concorrenti la loro opinione su Pago e sul suo rapporto con Serena, lo privilegerà o lo comprometterà?

21:53:La storia tra Pago e Serena è ripartita nella casa. La vita di Pago è cambiata. L’Italia è divisa a riguardo: c’è chi ama questo ritorno di fiamma e chi non crede nella buona fede di Serena. Signorini manda una clip sulle ultime ore vissute dalla coppia.

21:51: Pupo non è nelle sua solita posizione, si trova nel confessionale..cosa ci fa lì?

21:48: La puntata inizia con il riassunto delle ore precedenti e le anticipazioni riguardo la serata.

21.40: Buonasera e benvenuti alla diretta testuale della terza puntata del GF VIP 4.

Il conduttore Alfonso Signorini e gli opinionisti Wanda Nara e Pupo tratteranno diverse tematiche durante la serata.

Come andrà a finire il televoto? Chi dovrà abbandonare immediatamente la casa? Carlotta Maggiorana ha apertamente dichiarato di voler uscire e raggiungere i familiari. Il pubblico esaudirà questa sua richiesta? Lo scopriremo tra pochissimo!