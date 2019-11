DIRETTA / Lecce-Cagliari risultato live Serie A 2019-20 | Formazioni ufficiali, orario tv e streaming

Serie A 2019-20, Lecce-Cagliari risultato in tempo reale. Orario tv e formazioni

Oggi alle ore 15 Lecce e Cagliari ci riprovano, anche se le previsioni non sono buone. I sardi sono reduci da un avvio di campionato davvero super. Nainggolan e compagni infatti, dopo una partenza con il freno a mano tirato (due sconfitte nelle prima due giornate), hanno collezionato ben dieci risultati utili consecutivi e vincendo stasera aggancerebbero in classifica la Lazio (i biancocelesti hanno vinto ieri 2-1 contro il Sassuolo) al terzo posto. Diversa la situazione dei ragazzi di Liverani che, con 10 punti, al momento sarebbero salvi, ma hanno bisogno di vincere per allontanarsi da Genoa e Spal, stasera in campo una di fronte all’altra.

Come vederla in tv

Lecce-Cagliari è in programma oggi alle ore 15 allo stadio Via del Mare di Lecce e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A, Sky Sport 1 e Sky Calcio 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo. Potrete seguire la diretta testuale del match su questa pagina

Le probabili formazioni di Lecce-Cagliari

Liverani dovrebbe schierare i suoi con il 4-3-1-2. Assenti Babacar e Falco, in avanti dovrebbero trovare spazio Lapadula e La Mantia, mentre Shakov dovrebbe agire sulla trequarti. Si schiera a specchio Maran. Nandez dovrebbe vincere il ballottaggio con Castro per una maglia da titolare a centrocampo, con Cigarini e Rog che dovrebbero agire ai suoi fianchi. Nainggolan, invece, dovrebbe muoversi alle spalle del tandem offensivo composto da Joao Pedro e Simeone.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Shakov; Lapadula, La Mantia. ALL.: Liverani. A DISP.: Riccardi, Vera, Benzar, Farias, Dubickas, Vigorito, Gallo, Meccariello, Dell’Orco, Imbula, Lo Faso.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. ALL.: Maran. A DISP.: Rafael, Aresti, Pinna, Mattiello, Faragò, Walukievicz, Ionita, Oliva, Deiola, Castro, Cerri.