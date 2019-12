DIRETTA / Lecce-Genoa risultato LIVE Serie A 19/20 | Orario tv e probabili formazioni

Segui con noi la diretta testuale del lunch match tra Lecce e Genoa

Al Via del Mare arriva il Genoa di Thiago Motta che sfida il Lecce ancora a secco di vittorie in casa in questa Serie A. I giallorossi di casa arrivano, però, dall’ottima vittoria sul difficile campo della Fiorentina dimostrando di essere una squadra molto pericolosa in trasferta, ma finora poco vincente tra le mura amiche. Contro i rossoblù di Thiago Motta che, presumibilmente, andranno a giocarsi la gara a viso aperto per vincere, conoscendo la filosofia di gioco del loro allenatore, Liverani proverà a trovare tre punti per continuare a salire in classifica alla ricerca della salvezza. Reduce dalla sconfitta casalinga contro il Torino, tuttavia, anche per il Genoa i tre punti sono importanti in questo match che è un vero e proprio scontro salvezza.

Lecce-Genoa è in programma oggi alle ore 12.30 al Via del Mare di Lecce e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Dazn 1 (canale 209 di Sky). Potrete seguire la diretta testuale del match su questa pagina.

Lecce-Genoa, probabili formazioni

Liverani dovrebbe affidarsi a Farias in avanti con La Mantia, mente Shakov dovrebbe agire da trequartista vista l’indisponibilità di Mancosu. Per Thiago Motta, invece, Pinamonti dovrebbe essere la punta centrale con Agudelo e Pandev ai suoi lati. In difesa Biraschi centrale e Criscito sulla fascia.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Dell’Orco, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Shakov, La Mantia, Farias. ALL.: Liverani.

A DISP.: Riccardi, Vera, Benzar, Falco, Meccariello, Farias, Dubickas, Vigorito, Tabanelli, Babacar, Lo Faso, Imbula.

GENOA (4-3-3): I.Radu; Ghiglione, Romero, Biraschi, Criscito; Cassata, Schone, Sturaro; Pandev, Pinamonti, Agudelo. ALL.: Thiago Motta.

A DISP.: Andrei, Marchetti, Goldaniga, Ankersen, Barreca, Pajac, Radovanovic, Jagiello, Lerager, Saponara, Gumus, Favilli.

ARBITRO: Rocchi di Firenze.