DIRETTA / Sassuolo-Cagliari risultato LIVE Serie A 19/20 | Orario tv e probabili formazioni

La diretta di Sassuolo-Cagliari 15^ giornata di Serie A, LIVE minuto per minuto

La formazione di De Zerbi riuscirà ad interrompere la corsa dei rossoblù, che in questo campionato stanno facendo davvero bene? Per scoprirlo dobbiamo aspettare fino alle ore 15.00 quando al Mapei Stadium ci sara il fischio d’inizio del match. Seguite la diretta testuale di Sassuolo-Cagliari con su questa pagina.

La partita fra il Sassuolo e gli ospiti del Cagliari in programma questo pomeriggio alle ore 15:00, sarà visibile in diretta tv solo e in esclusiva sui canali di Sky Per seguire la gara dello stadio Mapei bisognerà quindi dotarsi di un abbonamento alla televisione satellitare, pena la non visione dell’incontro. I clienti di Sky potranno guardare il match anche in streaming, attraverso l’applicazione dedicata, Sky Go, riservata ai soli abbonati. L’app è disponibile in versione Android e iOS, e permetterà la visione dell’incontro ovunque vogliate attraverso lo smartphone, il tablet o il personal computer.

Sassuolo-Cagliari: le probabili formazioni

SASSUOLO (3-4-3): Turati; Marlon, Obiang, Peluso; Toljan, Locatelli, Magnanelli, Kyriakopoulos; Djuricic, Caputo, Boga.

A disposizione: Pegolo, Russo, Ferrari, Muldur, Romagna, Tripaldelli, Bourabia, Duncan, Mazzitelli, Traorè, Berardi, Raspadori.

Allenatore: Roberto De Zerbi

Ballottaggi: Obiang-Romagna (55%-45%); Magnanelli-Duncan (60%-40%); Djuricic-Traorè (60%-40%)

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone

A disposizione: Aresti, Walukiewicz, Ciocci, Pinna, Faragò, Lykogiannis, Mattiello, Oliva, Deiola, Ionita, Cerri, Ragatzu

Allenatore: Rolando Maran