DIRETTA / Torino-Fiorentina risultato LIVE Serie A 19/20 | Orario tv e probabili formazioni

Diretta Torino-Fiorentina ore 15: probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Torino, dopo il successo di sabato contro il Genoa per 1-0 grazie alla rete di Bremer, sfida oggi alle ore 15 la Fiorentina di Vincenzo Montella. Nelle ultime cinque partite di Serie A tra Torino e Fiorentina in casa dei granata, intanto, entrambe le squadre hanno trovato la rete: 14 gol nel parziale, 2.8 di media a match.

Torino-Fiorentina: dove vederla in tv

Torino-Fiorentina è in programma oggi alle ore 15 allo stadio Olimpico Grande Torino e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 2. Inoltre sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Skygo. Potrete seguire la diretta testuale del match su quest pagina

Le probabili formazioni di Torino-Fiorentina

Tante assenze in casa Torino, con il tecnico Walter Mazzarri che dovrà ancora fare a meno dell’infortunato Belotti. In attacco, dunque, dovrebbe trovare una maglia da titolare Simone Zaza, con Berenguer alle sue spalle. I granata dovrebbero poi passare alla difesa a quattro con Izzo e Nkoulou centrali e De Silvestri e Bremer sulle fasce. Buone notizie invece per Vincenzo Montella, che ritrova Chiesa. L’attaccante azzurro dovrebbe partire dal primo minuto, al suo fianco Vlahovic. Dovrebbe avanzare il proprio raggio d’azione Castrovilli, schierato nell’insolita posizione di trequartista.

TORINO (4-4-1-1): Sirigu; De Silvestri, Izzo, Nkoulou, Bremer; Verdi, Baselli, Rincon, Ansaldi; Berenguer; Zaza. ALL.: Mazzarri. A DISP.: Rosati, Rosati, Djidji, Bonifazi, Aina, Meitè, Laxalt, Millico, Rauti.



FIORENTINA (4-3-1-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ceccherini, Dalbert; Benassi, Badelj, Pulgar; Castrovilli; Chiesa, Vlahovic. ALL.: Montella. A DISP.: Terracciano, Venuti, Ranieri, Terzic, Zurkowski, Lirola, Cristoforo, Eysseric, Sottil, Ghezzal, Pedro.

ARBITRO: Giacomelli di Trieste.