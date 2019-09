DIRETTA / Us Open 2019, Berrettini-Nadal risultato live | Orario tv e streaming semifinale 6 settembre

Diretta Berrettini Nadal Us Open 2019 streaming video e tv: il romano gioca una storica semifinale contro lo spagnolo numero 2 al mondo

E’ il giorno. Matteo Berrettini che può scrivere la storia agli Us Open 2019. In semifinale per l’azzurroc’è un osso che definire duro è dire poco, ovvero Rafael Nadal, leggenda del tennis – e numero due del mondo – che sul cemento di New York è apparso letale nei turni precedenti. Ma, se il lieto fine è già stato scritto con la vittoria ai quarti su Monfils, perché non credere nel colpo di scena. Fra l’azzurro e il maiorchino non ci sono precedenti, anche perché Matteo, romano di 23 anni, fino a 4 anni fa nella classifica Atp non aveva nemmeno un punto. Dovesse perdere stanotte con lo spagnolo, si isserebbe comunque al numero 13 del ranking.

DIRETTA TV E STREAMING – La partita è in programma non prima delle 23.30, mentre l’altra semifinale, Dimitrov-Medvedev, è schedulata almeno per le 22. Sono orari indicativi, dal momento che i match potrebbero slittare nel caso gli incontri precedenti dovessero durare più del previsto. Questo significa che, probabilmente, Berrettini-Nadal inizierà dopo la mezzanotte. La semifinale degli Us Open 2019 verrà trasmessa in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, e su Dazn) e in streaming su Eurosport Player. Per chi non potesse o volesse passare la notte incollato alla tv, ci saranno le repliche del giorno dopo, su Eurosport 2 (canale 211 di Sky) a partire dalle 7 del mattino e su Eurosport 1 a partire dalle 8.35. Potrete seguire la diretta testuale del match su questa pagina.