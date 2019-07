DIRETTA / Wimbledon 2019, Berrettini-Federer risultato live | Orario tv e streaming 8 luglio

Diretta Berrettini Federer: info streaming video e tv del match, ottavo di finale a Wimbledon 2019.

La seconda settimana di Wimbledon, terzo Slam dell’anno in corso all’Old England Club di Londra, si apre con ottavi di finale del tabellone maschile e femminile. Tra gli incontri di oggi c’è l’attesa sfida tra Matteo Berrettini e Roger Federer. Il romano, nell’era Open, è il quinto italiano a raggiungere gli ottavi di finale di Wimbledon ed è il secondo più giovane tra i migliori 16 del tabellone maschile mentre lo svizzero, che ha trionfato 8 volte al The Championships ed è al 21esimo Wimbledon consecutivo, è il più anziano. Tra i due tennisti non ci sono precedenti. Berrettini, 17esima testa di serie del seeding, affronterà lo svizzero, nel terzo incontro sul Centrale. Per il tennista italiano, si tratta dell’esordio sul campo più prestigioso del torneo londinese.

La partita tra Berrettini e Federer è il terzo incontro in programma sul campo Centrale, previsto dalle 17.30. La sfida sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv su Sky Sport Uno e sul Canale 251. Inoltre, sarà possibile seguire Berrettini-Federer in diretta streaming sulla piattaforma Skygo. Potrete seguire la diretta tetuale del match su questa pagina.