DIRETTA/X Factor 2019, la Finale: la guida all’ultima puntata del talent, dai finalisti agli ospiti della serata

Come fare per seguire in tv e in streaming la finale del programma targato Sky, in diretta dal Mediolanum Forum di Assago giovedì 12 dicembre

È tempo di finale per X Factor 2019: il talent targato Sky sta per eleggere tra i finalisti ancora in gara – i Booda, Davide Rossi, la Sierra e Sofia Tornambene – il nuovo talento su cui la discografia dovrà puntare. L’appuntamento è per giovedì 12 dicembre alle 21.15 in diretta dal Mediolanum Forum di Assago: chi non è riuscito ad accaparrarsi il biglietto per partecipare a quella che vuole essere un grande festa della musica potrà seguire la serata dal divano di casa, sintonizzandosi su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) e TV8, oppure collegandosi in streaming su Sky Go e NOW TV. Potrete seguire la diretta testuale su questa pagina.

Sarà Alessandro Cattelan, per la nona volta consecutiva, a guidare la finalissima di X Factor 2019 manche dopo manche – saranno tre in tutto – fino ad incoronare il vincitore. A rappresentare le Under Donne di Sfera Ebbasta c’è Sofia Tornambene, che canterà «Fix you» dei Coldplay, «Papaoutai» di Stromae e «C’est la Vie» di Achille Lauro. Se arriverà allo scontro finale potrà interpretare anche «A domani per sempre», lo stesso brano con cui si è fatta conoscere nella prima fase di selezione.

Malika per i suoi Under Uomini schiererà Davide Rossi: si esibirà sulle note di «How long has this been going on» di George Gershwin, «Why’d you only call me when your high» degli Arctic Monkeys, «Don’t stop me now» dei Queen. Il suo inedito è «Glum», scritto da Roberto Vernetti e Michele Clivati.

Robbie Williams è sicuramente l’ospite più atteso della finale di X Factor 2019: salirà sul palco del Mediolanum Forum di Assago per cantare con i finalisti e presentare il suo primo album di Natale «The Christmas Present», di fresca pubblicazione. Sempre per quanto riguarda gli artisti internazionali parteciperà alla serata anche Lous and the Yakuza, autrice del brano rivelazione «Dilemme», mentre Ultimo, che interpreterà un medley dei suoi successi e il singolo in uscita il 13 dicembre «Tutto questo sei tu», sarà il super ospite italiano.