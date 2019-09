Come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia che la Guardia di Finanza ha scoperto una truffa ai danni del Centro Ittico Campano. Un ammanco di circa 60 mila euro dalle casse del Cic. Il tutto è accaduto nel 205-2016 quando proprio l’attuale primo cittadino Josi Della Ragione era sindaco. Quando il capo della Giunta mandava in liquidazione la partecipata comunale.

Ora il primo cittadino, attraverso i soliti post promozionali, ci spiega quanto è brava la sua amministrazione a recuperare i soldi (? a questo punto carta canta ?) dei servizi fotografici, ma non ci ha ancora spiegato come mai durante il suo mandato precedente non ha controllato queste ruberie che venivano effettuate sotto il suo naso?!

In quel periodo chi controllava il controllore? Il tanto sbandierato Controllo Analogo a cosa è servito? Certo è strano che le fatture/ricevute emesse non erano registrate, mentre i fotografi poi singolarmente le scaricavano?

La Guardia di Finanza come se ne è accorta? 🤔

Ecco, un post in cui rispondi a queste domande sarebbe cosa buona e giusta per fugare tutti i dubbi sul suo mandato precedente.

Ed ora basta accusare le amministrazioni precedenti…