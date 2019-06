Elezioni Bacoli: Giunta Della Ragione, la lista è pronta.

Mentre la popolazione bacolese attende la proclamazione del neoeletto sindaco Josi Gerardo Della Ragione, con la cerimonia che si svolgerà nell’emiciclo della Villa Comunale stasera alle 18,30, cominciano a susseguirsi le voci sulle nomine di Giunta Comunale che il nuovo Sindaco formerà a brevissimo.

Come si divideranno gli incarichi le due liste vincitrici delle elezioni, Freebacoli e Diamo a Bacoli?

Dando per certa la nomina a vicesindaco del leader di Diamo a Bacoli, Salvatore Illiano, restano 4 caselle in giunta da coprire. Per la norma sulle quote rosa due dovranno essere uomini e due donne.

Una delle possibilità, in entrambe le liste, è che possa passare in giunta uno dei consiglieri eletti, in modo da liberare il posto per i primi non eletti, rispettivamente Michele Scotto di Carlo in Freebacoli e Francesco Scamardella in Diamo a Bacoli (per il quale si era parlato anche di un assessorato.

Fonti della maggioranza fanno sapere che la giunta è stata già praticamente scelta e sarà formata da tecnici provenienti dal territorio, quindi bacolesi.

A brevissimo si attende l’annuncio dei nomi.

Enzo Lucci