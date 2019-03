Europa League 2019, il sorteggio dei quarti di finale: orario tv, possibili avversarie Napoli, tabellone semifinali

Sorteggio Europa League: orario, criteri e squadre qualificate ai quarti. Il sogno è lo Slavia Praga.

Il Napoli rimane l’unica italiana nei quarti di Europa League. Tra le migliori otto due spagnole, Villarreal e Valencia, due inglesi, Chelsea e Arsenal, l’Eintracht Francoforte che ha eliminato l’Inter, il Benfica e la sorpresa Slavia Praga.

LE QUALIFICATE – Ecco di seguito tutte le squadre qualificate ai quarti di finale di Europa League:

Chelsea (Inghilterra)

Eintracht Francoforte (Germania)

Benfica (Portogallo)

Napoli (Italia)

Valencia (Spagna)

Slavia Praga (Repubblica Ceca)

Arsenal (Inghilterra)

Villarreal (Spagna)

SORTEGGI EUROPA LEAGUE – Il sorteggio dei quarti di Europa League è in programma venerdì 15 marzo alle 13. Si svolgerà dopo quello analogo per la Champions League nella sede dell’Uefa a Nyon in Svizzera. La squadra sorteggiata per prima negli accoppiamenti giocherà l’andata in casa.

I CRITERI DEL SORTEGGIO – Sarà un sorteggio aperto, dunque senza teste di serie. Si potranno affrontare anche due squadre della stessa nazione. Eventuali restrizioni verranno annunciate prima del sorteggio. Diversamente dagli ultimi anni, si definirà il tabellone verso la finale. Quindi le squadre conosceranno anche le possibili avversarie in semifinale.

DOVE SEGUIRLI IN DIRETTA – Il sito internet della Uefa fornirà diretta testuale e streaming dei sorteggi. Aggiornamenti in tempo reale saranno garantiti anche sui canali ufficiali Facebook, Twitter e Instagram.

LE DATE DEI QUARTI E DELLE SEMIFINALI – L’andata dei quarti di finale si giocherà giovedì 11 aprile, mentre le gare di ritorno sono previste per giovedì 18 aprile. Il calendario completo verrà confermato nel pomeriggio del sorteggio. Queste le tappe successive della manifestazione:

Semifinali: 2 e 9 maggio

Finale: mercoledì 29 maggio, Olympic Stadium, Baku

Come indicato sul sito ufficiale della Uefa, prima della finale verrà effettuato un sorteggio per stabilire a livello amministrativo quale sarà il club a giocare “in casa”.