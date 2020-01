Gf Vip 4 news: Fabio Testi nei guai per una frase sessista. E’ già fuori dal Grande Fratello 2020?

Fabio Testi concorrente del Grande Fratello Vip 4 rischia la squalifica per una frase infelice offensiva per le donne. Ecco tutti i dettagli della vicenda e le decisioni del GF in merito. Fabio Testi sarà squalificato dal Grande Fratello?

Il Grande Fratello Vip 4 è iniziato da nemmeno 24h e già uno dei concorrenti rischia già di essere cacciato dalla casa. Il concorrente che rischia la squalifica è l’attore Fabio Testi che si sarebbe lasciato scappare una frase infelice nei confronti delle donne della casa. Ecco tutti i dettagli della vicenda e della possibile squalifica di Fabio Testi dal Grande Fratello Vip.

Ieri sera è andata in onda la prima puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip e quasi tutti i concorrenti hanno fatto il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia. Per il 20esimo anniversario del reality il conduttore Alfonso Signorini ha voluto che il cast fosse stellare.

Durante la serata i Vip sono stati chiamati ad eliminare un concorrente, in particolare tutte le donne hanno dovuto nominare chi avrebbero voluto eliminare dal gioco. Le concorrenti hanno deciso di eliminare l’attore Fabio Testi che è stato costretto a lasciare il reality ancor prima dell’inizio della sua avventura.

Al GF Vip niente è come sembra, infatti Testi è ancora in corsa per la vittoria, in quanto non del tutto eliminato. Infatti Fabio è stato trasferito nel privée dove, ad attenderlo, c’erano i 4 ex concorrenti delle passate edizioni del GF: Pasquale Laricchia, Salvo Veneziano, Patrick Ray Pugliese e Sergio Volpini.

Subito i 4 ex gieffini hanno chiesto all’attore il motivo della sua presenza nel privée e Testi ha risposto di essere stato cacciato dalle donne. Fin qui nulla di grave, ma l’espressione infelice pronunciata da Fabio avviene quando l’ottusangolo Sergio Volpini gli chiede: “Ma perché lo hanno mandato fuori? È questo che mi domando!”.

“Perché avevano paura di essere violentate”. Questa è stata la risposta dell’attore Fabio Testi, risposta che ha suscitato il malcontento del pubblico che si è scatenato sul web. Infatti i telespettatori chiedono a gran voce l’espulsione dell’attore dalla casa, in quanto si è rivolto in modo offensivo e poco consono verso le concorrenti donna. Altri telespettatori invece si sono schierati in difesa dell’attore, in quanto, la frase è solo una battuta riuscita male e quindi non grave da espulsione.

Il Grande Fratello prenderà provvedimenti nei suoi confronti? Fabio Testi verrà espulso dalla Casa? Per ora la produzione del reality non si è ancora espressa. Vedremo nelle prossime ore se il GF prenderà delle decisioni a riguardo che verranno comunicate durante la seconda puntata di venerdì 10 gennaio 2020.