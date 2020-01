Gf ViP: Adriana Volpe e Barbara Alberti in uno scontro molto furioso!

Il grande Fratello rimprovera Adriana Volpe, la donna si scaglia contro Barbara Alberti.

Dopo un freeze non rispettato il Grande Fratello richiama la conduttrice Adriana Volpe. Dopo l’episodio la Volpe e Barbara Alberti si scatenano in uno scontro molto acceso. Le due donne finora aveva dimostrato molta cordialità e cortesia, ma qualcosa è andato storto.

Durante le scorse nomination presentate a sorpresa dal Grande Fratello Barbara rivela di aver nominato un uomo, dichiarando di non aver compreso di poter votare anche una donna. Adriana le sottolinea che le avevano ripetutamente chiarito il regolamento a riguardo:“Ma lo abbiamo detto, siamo tutti nominabili”. E’ proprio lì che Barbara risponde ad Adriana chiedendole se avesse dubbi sulla sua sincerità:“Scusami io non avevo capito, si poteva spiegare meglio”. A tal punto parte lo scontro tra le due, Adriana ammette di sentirsi sempre attaccata e di non sentirsi libera di parlare apertamente con lei. La conduttrice dice sinceramente di indugiare prima di esprimere qualunque opinione, temendo che l’Alberti possa contraddirla o darle addosso.

Dopo pochi minuti le donne arrivano ad un compromesso e Barbara ammette la possibilità di un fraintendimento porgendo ad Adriana le sue scuse. Si saranno calmate davvero le acque?