Icardi-Napoli, la trattativa va avanti. Wanda Nara già alla ricerca di una casa a Posillipo

Parti in contatto, Wanda si è già informata per una villa a Posillipo

Quando Gonzalo Higuain lasciò il Napoli, direzione Juventus, Aurelio De Laurentiis provò a sostituirlo – oltre che con Milik – andando a prendere Mauro Icardi dall’Inter. Non ci riuscì, ma il desiderio è rimasto. E adesso che prelevare l’argentino sarebbe un affare, visto che è in rotta con l’Inter, il Napoli sta facendo un serio tentativo per portarlo alle pendici del Vesuvio.

WANDA A NAPOLI – Wanda Nara a Napoli? Sì, dovesse venire suo marito è chiaro che tutta la famiglia lo seguirebbe. Stando a quanto riferito dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la moglie-agente dell’ex Sampdoria si sarebbe già mossa per far visionare alcune case. In particolare una super villa a Posillipo, per la quale avrebbe già sondato il terreno. Un indizio? Sicuramente. Intanto le parti trattano, i contatti vanno avanti, l’affare si può fare (magari inserendo Insigne nella trattativa). Incrociamo le dita.

Fonte: TuttoNapoli.net