Million Day, estrazione oggi mercoledì 23 gennaio 2019: i numeri vincenti in diretta

Million Day, alle ore 19:00 l’estrazione di oggi 23 Gennaio 2019: la combinazione vincente live

Oggi 23 Gennaio ci sarà l’estrazione del MillionDay. Il 6 Gennaio a regalarsi la vincita da capogiro ci ha pensato un abitante di Santa Caterina Villarmosa un piccolo Comune in provincia di Caltanissetta, che è riuscito a portare a casa il bottino di un milione di euro. Restano così cinque in tutto i vincitori del Jackpot da un milione di euro in questo mese di dicembre. Chissà che la Dea Bendata non riesca a regalare altre super vincite questa sera, dopo quelle di “seconda categoria” delle scorse settimane. In questa pagina troverete in fondo i link dell’estrazione del Million Day di ieri sera 22 Gennaio 2019 ma prima facciamo un breve riepilogo del metodo di gioco.

La combinazione vincente:

Come si gioca?

Per giocare al Million Day basta scegliere 5 numeri su 55 e l’importo massimo di un milione di euro si vince indovinando la cinquina vincente. I premi, tuttavia, partono già da due numeri indovinati: indovinando l’ambo la vincita ammonta a 2 euro; con tre numeri indovinati l’importo è di 50 euro; indovinandone quattro il premio è di 1.000 euro. Il costo del gioco è di 1€, ma è anche possibile giocare per più giorni consecutivi (fino ad un massimo di 20) selezionando la quantità di abbonamenti desiderata prima di completare l’acquisto. È possibile giocare sia online che in ricevitoria tutti i giorni fino alle ore 18:45 e dalle re 19:05 in poi per l’estrazione del giorno successivo.