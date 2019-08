MONTE DI PROCIDA/Frana il costone di Miliscola a pochi passi dalle abitazioni

Frana il costone tufaceo di Miliscola

Un altro cedimento a Monte di Procida: pochi minuti fa si è verificata una frana sul costone di Miliscola, nelle adiacenze del Santolillo. Detriti e materiale tufaceo si sono staccati dalla parete rocciosa precipitando nel tratto sottostante. Nel contempo, si è sollevata una grossa nube polverosa. Non ci sono stati feriti né danni a cose. Lo specchio sottostante è popolato a poca distanza dal costone tufaceo. Non si tratta del primo cedimento sul costone adiacente la passeggiata Torrefumo, numerose le frane registrate in quest’area ad alto rischio idrogeologico. Intanto sono previsti controlli per verificare l’entità dello smottamento, che al momento non sembrerebbe di grossa entità.