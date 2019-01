Nuove offerte TIM per attrarre clienti WIND, Vodafone e TRE

TIM lancia una serie di nuove offerte con il solo scopo di ridurre il mercato della concorrenza: WIND, Vodafone e TRE.

In un periodo in cui il cambio operatore è divenuto una pratica veramente diffusa, TIM cerca di attrarre più clienti possibili con una serie di soluzioni quasi al livello delle proposte dei nuovi operatori virtuali appena sbarcati sul mercato. L’attivazione è limitata dalla provenienza specifica, ma la richiesta (con acquisto della SIM ricaricabile) potrà essere presentata sia tramite il servizio telefonico passa a TIM con operatore che nei punti vendita sparsi per il territorio italiano.