Offerte TIM per Gennaio 2019

Ecco la lista di tutte le migliori offerte attualmente vigenti per l’operatore TIM. TIM cerca di mantenere la leadership del mercato della telefonia in Italia, preservandosi dagli attacchi di Vodafone, Wind e TRE.

QUALI SONO LE TARIFFE TIM?

TIM SENZA LIMITI Prima si chiamava TIM Special ed offre minuti illimitati e chat sulle principali app di messaggistica senza consumare GB (quest’ultima opzione non è inclusa per l’outsider TIM Senza Limiti Voce). Le app incluse nella promozione sono WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, iMessage, Imo, Telegram, Viber, Snapchat e WeChat . I servizi di musica in inclusi nella promozione sono Spotify, Deezer, Apple Music, iTunes streaming, SoundCloud, Google Play Music, Xbox live, Microsoft Groove e l’ascolto delle principali Radio italiane come Radio Deejey, Radio 105, RTL 102.5, RDS, 101, Radio Italia, Radio RAI, MTV Music .

TIM SENZA LIMITI SILVER

Costa 15 Euro contiene

minuti illimitati

Chat senza consumare GB

Social senza consumare GB

5GB in LTE

Per chi ha TIM anche come telefono fisso ci sono 5 gb in più.

TIM SENZA LIMITI GOLD

La seconda delle premozioni, per costo e offerta, ha un prezzo di 25€ mensili (scontati a 18€ per chi sceglie addebito su conto corrente, carta di credito o TIM Pay) e include:

minuti illimitati

Chat senza consumare GB

Social senza consumare GB

Musica in streaming senza consumare GB

18GB in LTE

Vantaggi aggiuntivi per chi ha TIM anche a casa:

5 GB in più

TIM SENZA LIMITI PLATINUM

Infine, con la variante Platinum, è tutto incluso senza limiti; il costo è di 59€ al mese (scontati a 49€ per chi sceglie addebito su conto corrente, carta di credito o TIM Pay) e include:

minuti illimitati

Chat senza consumare GB

Social senza consumare GB

Musica in streaming senza consumare GB

GB illimitati in LTE

Vantaggi aggiuntivi per chi ha TIM anche a casa:

5 GB in più

TIM SENZA LIMITI VOCE

Infine, a chi non interessa navigare o chattare, può sottoscrivere TIM Senza Limiti Voce, che al costo di 10€ al mese include:

minuti illimitati

TIM Young

Tutte le offerte TIM Young sono dedicate ad un pubblico giovanile e possono essere attivate solo da chi ha meno di 30 anni.

TIM Young easy senza limiti special edition

Passiamo alle offerte dedicate ai più piccoli partendo da TIM Young Senza Limiti Easy che per 9,99€ al mese offre:

minuti illimitati verso tutti

30 GB in LTE

Chat, Social Musica senza limiti senza consumare GB (su tutte le principali app: WhatsApp, Facebook, Messenger, Snapchat, Spotify…)

TIMMusic Platinum incluso fino al 31 marzo 2019

La promozione può essere attivata a queste condizioni solo ed esclusivamente con addebito su carta di credito, conto corrente o TIM Pay.

TIM Young senza limiti special edition

Una promozione simile alla precedente, ma con GB dimezzati e TIMGOld invece di TIM Premium, che però non richiede addebito su carta di credito o conto corrente. In questo caso, infatti, al costo di 9,99€ al mese,

minuti illimitati verso tutti

15 GB in LTE

Chat e Musica senza limiti senza consumare GB (su tutte le principali app: WhatsApp, Messenger, Snapchat, Spotify…)

TimMusic Gold incluso fino al 31 marzo 2019

TIM Junior senza limiti

TIM ha anche un’offerta dedicata ai più piccoli, i cui genitori possono beneficiare anche del parental control dell’operatore. TIM Junior Senza Limiti, al costo di 7€ al mese, include:

100 minuti

100 SMS

1GB di internet sicuro (con TIM Protect)

TIM I love games e TIM Protect inclusi

Chat senza limiti senza consumare GB (su tutte le principali app: WhatsApp, Messenger, Snapchat…)

TIM 60+ Senza limiti

Dopo una serie di tariffe per i più giovani, TIM ne ha anche per i meno giovani: TIM 60+ senza limiti che è possibile attivare solo da chi ha almeno 60 anni. In questo caso il prezzo è di 13€ al mese (oppure 12€ al mese per chi rinnova con carta di credito, conto corrente o TIM Pay oppure 9,90€ per chi rinnova in bolletta) e include:

minuti illimitati

4 GB in LTE

Chat senza limiti

Assistenza telefonica 119 privilegiata con operatore h24

OFFERTE TIM | RICARICABILE

Dopo aver analizzato le tariffe base, passiamo alle offerte, ossia particolare promozioni dedicate ad ex utenti o clienti che eseguono portabilità. Per maggiori informazioni, cliccate sul titolo di ogni offerta.

TIM Limited edition online

1.000 minuti di chiamate verso tutti

20 GB di traffico dati in 4.5G

Costo di 10€ al mese

Disponibile per chi esegue portabilità da qualsiasi operatore o attiva un nuovo numero

Attivazione e primo mese gratuiti per chi attiva online

TIM Extra POwer

minuti illimitati

20GB di traffico dati in 4.5G

Costo di 9,99€/mese per un anno, poi 12,99€/mese

per un anno, poi 12,99€/mese Attivazione e primo mese gratuiti per chi attiva online