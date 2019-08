Oroscopo Branko oggi, domenica 18 agosto 2019: le previsioni astrali di tutti i segni

Oroscopo Branko oggi, domenica 18 agosto 2019: il quadro astrale di tutti i segni dello zodiaco

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Branko per la giornata di oggi, domenica 18 agosto 2019 per i primi tutti i segni dello zodiaco TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI BRANKO.

Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

ARIETE

La vostra fortuna è Venere in Leone e Giove in Sagittario, stasera entrambi in aspetto con Luna che arriva in Ariete e saluta Marte che va in Vergine, segno del vostro lavoro. La vacanza dovrebbe in teoria concludersi con il Sole in Vergine il 23. Proseguite pure con la vita stimolante e appassionata, ma domani date uno sguardo al campo del successo. Al ritorno troverete sorprese non tutte gradite.

TORO

La concentrazione è difficile con Mercurio in Leone provoca emozioni pure nei contatti di lavoro che sono da sempre vostro punto di forza, ma da stamattina una nuova spinta di energia arriva dalla Vergine, grazie al nuovo benaugurante transito di Marte. Pian piano tutto andrà meglio, ritroverete la forma appena Venere va in aspetto felice. Luna bella per un viaggio, spostamento.

GEMELLI

Inizia la pressione di Marte dall’alba, con Luna ancora in Pesci, per questo sentite così forte l’influsso, che non è leggero né facile. Nausea provocata da Giove-Nettuno (cibo, bevande) cautela perché il fegato può essere appesantito. Di questo Ferragosto resterà il ricordo di Venere appassionata e complice, calda in Leone fino al 21, mentre Mercuri consiglia: fatevi sposare.

CANCRO

Sì a un amore a prima vista! Domenica apre con Luna in Pesci e Marte che torna diretto al vostro segno, dalla cara Vergine, transito che porta amore e rafforza i legami. Ma voi non sapete amare se non siete un po’ agitati, sospettosi, così stasera avrete voglia di discutere, meglio di no, fermatevi! Non c’è niente di segreto nella persona amata, riservate qualche dubbio ad altre persone (lavoro?).

LEONE

Pasterelle della domenica, quelle della nostra giovinezza, grandi e piene di crema, oggi le fanno così piccole Ma Venere nel segno aggiunge la sua parte di dolcezza e di amore, siete ancora e sempre innamorati della stessa persona. Tanti vi volevano, ma uno/a solo vi ha preso così dice Giove, vostro messaggero di fortuna e successo, che brinda alla vostra festa e soffia sulle vostre candeline!

VERGINE

Ferragosto romano: tagliatelle, pollo e peperoni, pomodori con il riso, anguria. Siete il segno della tradizione, rappresentate la buona terra, un esempio per tutti noi, sapete lavorare. Alle spalle ci sono imprese non riuscite ma davanti a voi una nuova strada si apre questa mattina alle 5, con l’arrivo di Marte. E’ il primo pianeta che vi fa visita nel 2019, vi porta fortuna. Nuove emozioni d’amore.

BILANCIA

In amore dovete essere più vagabondi, improvvisamente, non si può programmare sempre tutto, anche i battiti di un altro cuore. Nemmeno in vacanza riuscite a liberarvi dell’etichetta? Ma allora avete qualche complesso e questo non è grave, siamo tutti pieni di complessi, ogni giorno di più. La crisi generale l’avete superata. Marte ora assume un aspetto ambiguo, non fidatevi di tutti (lavoro).

SCORPIONE

Forse l’abbiamo aspettato più noi questo transito di Marte in Vergine, ma è arrivato finalmente, all’alba splende in Vergine, segno amico che rappresenta un settore felice del vostro oroscopo: grandi incontri. Professionali o d’affari, sentimentali o amicizie, viaggi. Non è ancora perfetto il cielo per progetti ambiziosi, cose a cui tenete, abbiate pazienza fino al 23, nuovo Sole pagina nuova.

SAGITTARIO

Una volta si chiamava la guerra dei sessi, oggi è tutto personalizzato, deciderete voi come comportarvi con l’altro sesso quando Marte comincerà a battere contro di voi. Oggi va in Vergine, ma la mattina è stressante e non vi sentite bene per Luna in Pesci, in serata sarà in Ariete, avrete due giorni per concludere accordi, trasferimenti, affari. Il campo del successo in fermento. Niente scatti.

CAPRICORNO

Vi sposerete oggi, verso mezzogiorno? Già all’alba potete rinnovare la promessa d’amore, mandare un messaggio alla persona che conoscete da poco ma già sentite vostra, all’altezza di un Capricorno. Sarete amati, le donne in modo assoluto, darete amore pure alla famiglia. Passata la vacanza di Ferragosto, riunione familiare per decidere mosse in affari, Marte in Vergine vince tutto.

ACQUARIO

Marte finalmente positivo! Un sollievo per voi, come per Toro e Scorpione, quindi se in rapporto con i due segni sapete ancora di più cosa significa avere questo pianeta contro. Pensate che persino Giove, che pur era suo padre, lo definiva il più odioso degli immortaliMa quando in un oroscopo diventa positivo, stimolante e battagliero, si vince! Non oggi, ma dopo il 23 se non prima: risultati!

PESCI

Il periodo vacanziero volge al termine con il primo ingresso dei pianeti in Vergine, segno importante per le vostre associazioni, collaborazioni, rapporti stretti. Marte inaugura un periodo di contrasti, contestazioni, cercate di non creare problemi legali. Di mezzo c’è anche Giove. Godetevi questa bella Luna nel segno, un sogno d’amore sarà realizzato. Raccoglierete soldi fino al 23.