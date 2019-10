Oroscopo Branko oggi, giovedì 10 ottobre 2019: le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni astrali dell’Oroscopo di Branko per oggi, giovedì 10 ottobre 2019.

Cosa ci riserveranno gli astri per oggi, giovedì 10 ottobre 201? Scopriamolo subito. In questo articolo potrete leggere le previsioni astrali dell’Oroscopo di Branko per Agosto 2019, tratte dal libro ufficiale di Branko: uno sguardo alla giornata appena iniziata con tutte le previsioni su amore, salute e lavoro.

ARIETE

Vi sentite insofferenti verso le solite situazioni, cercate di modificare qualche particolare, create stimoli momentanei, ma nelle iniziative che richiedono forte protezione delle autorità statali bisogna essere cauti. Ariete non capitola mai (o non lo ammette), per voi non c’è altra soluzione che la vittoria. Le possibilità di successo e nuovi guadagni ci sono, ma bisogna disarmare gli oppositori.

TORO

Questo matrimonio si farà, dice Giove agli innamorati, ma non può evitare tensioni nei legami di vecchia data. Nel mondo personale irrompono due influssi aggressivi, Mercurio e Venere opposti dallo Scorpione, coinvolgono pure collaborazioni e associazioni (sistemate definitivamente). Luna forte e generosa, tentate un’azione diretta. Il coniuge vive una situazione particolare.

GEMELLI

Mercurio, astro che per voi significa molto di più del solo lavoro o denaro, transita in sesta casa, Scorpione, dove ritrova le sue qualità di mago, Bagatto dei Tarocchi, alchimista se volete. Conta sapere che fa di voi persone diverse, distinguetevi dagli altri nel vostro ambiente, retorico, ripetitivo, dove vincono i paurosi. Voi no, non dovreste aver paura di tentare l’impossibile!

CANCRO

Settimana di Luna Piena, potreste essere agitati e impazienti, ma dovete controllare l’agitazione per non compromettere i buoni auspici della Luna, passata ieri pomeriggio in Pesci, e oggi splendida sulla strada che porta a successo, amore, passione. Tutto può succedere con il trigono Venere, Mercurio, Luna, Nettuno, può cambiare una vita. Accettate la persona che vi corteggia in amore.

LEONE

Lisa dagli occhi blu, senza le trecce non sei più tu Luna in Pesci, segno che lo scrigno dei vostri ricordi, riporta indietro, fino a quella famosa classe seconda B. Oggi giocate in serie A, ma quanta fatica costa mantenere certi primati, la famiglia e il vostro caro amore! Sono pensieri di ogni Leone con responsabilità precise pure nel lavoro, instabile, ma può essere indice di un rinnovo in atto.

VERGINE

Almeno voi, segno razionale e pragmatico, cercate di stare fuori dalle correnti, non curatevi delle lusinghe di Luna in Pesci congiunta a Nettuno, di solito sono inganni. Seguite solo i vostri interessi, meglio se si tratta di rapporti con il lontano, ora regno di Urano, che vi sta guidando verso una vita nuova. Non avete voglia di scherzare oggi, non vi sentite neanche in forma. Volete parole d’amore.

BILANCIA

Più che d’amore, qui si parla di soldi. Urano, pianeta dell’anno, transita in Toro, segno associato a lavoro, affari, banche. Nel vostro caso può dare profitto dalle invenzioni nel lavoro, quale che sia la vostra attività, professione, perché l’astro stimola la mente creativa. Oggi pure la Luna con Nettuno è attiva, suggerisce idee, originali, in qualche caso artistiche. Fate prima della Luna piena.

SCORPIONE

Passerà veloce nel segno Venere, ogni giorno e ogni notte vanno vissuti con il trasporto dovuto alla dea dell’amore, specie oggi con Luna in Pesci. Congiunta a Nettuno (un sogno forse si avvera), in trigono con Mercurio (incontri favoriti), in aspetto con Plutone, vostro pianeta, e con Saturno, crea un giovedì fortunato. Urano aiuta a cambiare strategie nei rapporti conflittuali. Viaggi lontani.

SAGITTARIO

Se conoscete il nostro oroscopo, e la vostra vita tra le stelle, avrete capito o lo scoprite ora, che la posizione della Luna più fastidiosa per voi è in Pesci. Specie in questi anni che c’è ancora Nettuno. Batte contro le vostre convinzioni, allontana delle illusioni. Tocca sempre punti deboli nella salute, controllate. Ma non esagerate avviene solo una volta al mese e vi porta verso l’amore, comunque.

CAPRICORNO

Decimo giorno del decimo mese per il decimo segno dello zodiaco, un giorno particolare, no? Infatti, giovedì illuminato da Luna bellissima in Pesci, segno che vi attira e risveglia la nota romantica che nascondete. E c’è un aspetto carnale che si forma con Venere scorpionica e il vostro Plutone (sessualità maschile). Felicissimo incontro uomo-donna. Bella conquista nel lavoro, affari.

ACQUARIO

Venere in quadratura non significa mancanza d’amore, al contrario, il desiderio di amare ed essere amati aumenta e si fa di tutto per soddisfare il proprio cuore. Il problema potrebbe nascere a causa dell’opposizione con Urano in Toro, e la congiunzione con Mercurio, una situazione confusa a rischio inconcludenza, se non avete validi aiuto accanto. Non stancatevi troppo. Giove, nuovi amici.

PESCI

I contrasti riscontrati nel lavoro e con l’ambiente professionale non sono stati provocati solo da pianeti negativi, Giove in testa, ci avete messo del vostro. Questa Luna nel segno è magnifica per intraprendere una nuova strada al successo, anche a forza di cambiare direzione, avete la protezione di Urano (azioni ardite). In amore vincerete la più bella corsa d’autunno, Venere è incantevole.