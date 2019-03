Oroscopo Branko oggi, giovedì 14 marzo 2019: il quadro astrale di tutti i segni dello zodiaco

Di seguito l’oroscopo Branko per la giornata di oggi, giovedì 14 marzo 2019 per tutti i segni dello zodiaco TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI BRANKO.

ARIETE

I viaggi di lavoro, le informazioni che vi arrivano sono ottime basi per fare un salto di qualità. Le grandi sfide professionali sono aperte, non mancano contestazioni e difficoltà, ma siete persone che si esaltano ancora di più quando si presentano ostacoli, basta non diventare arroganti. Primo quarto in Gemelli, fase bellissima per l’amore che cerca il posto delle fragole. Lo troverà.

TORO

Luna primo quarto è una fase molto promettente per le proprietà immobili e terriere, i cosiddetti beni di famiglia’, ereditati. Sollecita e stimola incontri professionali, ottimo influsso raggiunge il campo del successo, dove sosta Venere. La sua posizione è severa, non fa sconti, ma non dovrebbe essere un problema, voi portate sempre a conclusione ciò che iniziate. Sera romantica.

GEMELLI

Qualche difficoltà nei rapporti con gli altri, specie nel lavoro. Giove quadrato al Sole e Mercurio in Pesci, transito che richiede diplomazia nei rapporti di lavoro, con persone autorevoli. Potrebbe tornare un problema legale pure nei rapporti privati. Ma siete in grado di eccellere! Primo quarto di Luna nasce alle 17, inaspettata testimonianza di amicizia, amore. Arrivate con i fiori in mano.

CANCRO

Potreste concludere l’inverno con un bel bottino specie se iniziate ora un’attività nuova, un diverso lavoro, un affare. Mentre si avvicina l’ultima vostra Luna invernale, siete gratificati da un aspetto che non è buono per tutti: Giove quadrato al Sole: autorità, persone di potere, rappresentanti dello Stato. Tirate fuori il vostro senso della matematica, mostratevi razionali. Sera, sesso all’improvviso.

LEONE

A proposito di venere in Acquario, è vero, agita il matrimonio e collaborazioni, ma il problema è più per ex coniugi, ex soci. In ogni caso, avete Giove in aspetto superlativo, oggi stesso potreste sistemare i sospesi anche nel campo dei vostri beni, affari, favoriti pure dalla crescente Luna in Gemelli. Sotto il primo quarto nascono nuove relazioni, fresche, spensierate. Brillate in società.

VERGINE

Ultima neve del vostro inverno la prossima Luna sarà in Vergine e con lei inizierà la primavera. Oggi è ancora in Gemelli, non gradita perché preme anche su forma fisica e salute, eliminate qualche impegno. In vista qualche noia con le autorità. Sole opposto e Giove quadrato richiedono cautela pure in affari. Primo quarto: incontri importanti per la carriera e anche amore. Marte sexy.

BILANCIA

Svolta storica per voi che siete concentrati su carriera e professione, stimolati e protetti da un influsso felice per questioni pratiche e nuove iniziative, Giove e Sole in contatto diretto, entrambi in punti chiave per il vostro successo. Da un’altra parte del cielo si forma primo quarto in Gemelli, i giovani volano verso un futuro felice; voi tutti potete atterrare sul prato verde di Venere, amore.

SCORPIONE

L’aiuto prezioso arriva nel momento più indicato, Sole in Pesci e Giove in Sagittario, due influssi associati alla fortuna e ai personaggi importanti del mondo del lavoro, affari, politica. Le influenze sulla vita professionale sono fortissime anche da parte di Mercurio, occasioni imperdibili. Nettuno estrae dalle profondità marine quella possibilità che sembrava inabissata. Sera Luna emozionante.

SAGITTARIO

Primo quarto in gemelli si completa intorno alle 17, significa che dovete ancora osservare cautela nella salute, ma c’è un altro aspetto da prendere sul serio, Giove quadrato a Sole. Alta finanza, politica, clero, medicina, legge, terrePrestate attenzione a ciò che più vi preme, alto rischio di confusione. La fortuna arriva quando vuole, restate in attesa. Una figura maschile in primo piano.

CAPRICORNO

Comunicazioni dalla vostra banca, agente finanziario, mondo del lavoro. Tutte le questioni pratiche sono gratificate da Luna primo quarto che si compie alle 17, in Gemelli, ideale per affari. Pensiamo che alla chiusura degli uffici, avrete in mano un risultato più che soddisfacente. Anche famiglia e amore sono una grande risorsa, a volte bisogna superare antipatie, incomprensioni, e andare avanti.

ACQUARIO

Terzo giorno di Luna crescente in Gemelli, campo della vostra fortuna e amore, il primo quarto è quanto di meglio si possa desiderare anche per la famiglia. Insistiamo sui rapporti con le persone vicine, parenti acquisiti (anche cognati) perché occupano da tempo spazio nel vostro oroscopo. Innamoramenti e momenti passionali nei rapporti di sempre, mano felice in affari, guadagni.

PESCI

Il giorno di questo inverno che richiede moderazione e tatto è questo giovedì, Sole nel segno e Giove in Sagittario – settore del successo, sono in quadratura diretta, influsso che non consente atteggiamenti da primo attore. Nessuno nega il vostro talento ma a volte è meglio assistere allo spettacolo degli altri, si impara dai loro errori. Alla fine però fortuna e amore. Controllo medico.