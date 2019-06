Oroscopo Branko oggi, giovedì 20 giugno 2019: il quadro astrale di tutti i segni dello zodiaco

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Branko per la giornata di oggi, giovedì 20 giugno 2019 per tutti i segni dello zodiaco, TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI BRANKO.

ARIETE

Anche voi avete bisogno di appoggio e incoraggiamento. Se non lo trovate in famiglia (oggi così agitata per i preparativi dell’estate?) avrete molto da amicizie, incontri sociali, persone appena conosciute. Qui si parla di potere: il vostro è quasi magnetico nel dominare, ma è forte e ostile anche quello che dovete affrontare nel lavoro. Non cominciate subito una nuova guerra. Relax.

TORO

Esternazioni inutili, non cedete alla Luna ora in Acquario, che cercare anche il pelo nell’uovo. Ci penserà Mercurio a creare situazioni interessanti nel lavoro, mentre gli affari finanziari brillano con Venere in Gemelli. Marte opposto a Plutone, entrambi positivi per voi, rinnovata passione nel matrimonio e legami di sempre, insuperabili nuove conquiste. Fisiche, la poesia arriverà.

GEMELLI

Banche, assicurazioni, uffici commerciali, studi medici, legali, cinema, giornalismo, ambienti in cui Gemelli si trova a suo agio, stamattina offrono più del solito. Stelle perfette chiudono la primavera, aprono l’estate, puntate in alto. Luna in Acquario accende la prima scintilla del fuoco che scoppierà con Mercurio e Marte in Leone. Decidete strategie. Venere un dolce segreto.

CANCRO

Splende Luna in Acquario, segno che ha un ruolo importante in ogni vostro cambiamento, specie se radicale. Altre novità nelle collaborazioni e rapporti sono annunciate dall’arrivo del Sole, domani. Oggi prestate attenzione a quello che dicono e fanno gli altri, ma non seguite nessuno, rimandate decisioni e iniziative importanti. Marte opposto a Plutone: confusione, ambiguità. Passione al top.

LEONE

Le gambe, i piedi, sono i primi a risentire del disturbo di Luna in Acquario, poi passa a matrimonio e collaborazioni, ma senza creare problemi seri. Qualche zanzara vi ronza attorno, ma ci sono pure persone speciali che spingono avanti. Nel lavoro se avete ruoli di responsabilità puntate su giovani uomini, in estate trionfa Marte giovane coraggioso. Affari economici bene, aspettate listini-borsa.

VERGINE

Ricordi di questa primavera che se ne va? Alcuni belli, ma nell’insieme la stagione non presentava transiti idonei al vostro segno, per questo le previsioni sono state prudenti, data la situazione generale, non ideale per nessuno. Oggi potete lanciarvi liberamente in affari, lavoro, amore, famiglia. Cielo magnifico! Miracoli delle stelle da vivere fino in fondo. Sarete innamorati in estate.

BILANCIA

La potente sensualità vi porta a stringere facilmente legami, ma altrettanto facilmente a romperli. Anche nelle conquiste professionali ci mettete sempre un po’ di sex appeal, e funziona. Oggi un po’ meno, forse causa forte opposizione diretta tra Marte e Plutone, associati alla passione fisica, specie maschile. Le donne invece riescono meglio, anche con i soldi. Estate: tornerete giovani marmotte.

SCORPIONE

Le conquiste non sono solo una promessa, un sogno, una speranza, un’utopia, sono reali. Come è reale il vostro astro guida Plutone in Capricorno, oggi in opposizione diretta a Marte (altro governatore) in Cancro. Il sesso vero, reale, non via chat, è cosa vostra. Siete nati seduttori, ma pure tormentati dall’amore, come oraVivete tutte le vostre emozioni, in estate non c’è certezza

SAGITTARIO

Secondo l’astrologia gallica siamo ancora nella stagione del fico e dell’ulivo, per questo sentite forte quest’ultimo transito di Sole in Gemelli, che si associa a Venere che non vi trova per niente eleganti, attuali. Un tempo il vostro stile faceva tendenza, poi siete entrati nella globalizzazione anche voi. Giove vi vuole diversi, per un’estate indimenticabile! Bravi a inventare favole d’amore!

CAPRICORNO

Potenti forze cosmiche in lotta tra loro, inevitabili riflessi sulla vostra vita, ma proprio le tempeste astrali confermano che grande stagione state vivendo. Non Mercurio opposto, oggi il problema è Marte in Cancro contro Plutone nel segno. Bisogna dare una svolta in tutte le relazioni, private e professionali che non corrispondono al vostro pensiero. La vita cambia. Mare. Questioni di eredità.

ACQUARIO

E’ arrivata Luna nel segno, certamente la più bella di giugno, per concludere in amore la primavera e vivere il solstizio di domani in piena libertà. Libertà di amare, sognare, progettare, viaggiare, lavorare, spendere, guadagnare, creare. Insomma una vita da Acquario tre passi sopra il cielo. Un nuovo tempo delle mele per i coniugi. Incredibile giornata, tutte le stelle vi sono amiche.

PESCI

Marte in Cancro, settore della vostra fortuna, attende l’arrivo del Sole e nel frattempo si oppone furiosamente a Plutone in Capricorno. Qualcuno dovrà tremare sotto questo influsso (associato pure a scosse sismiche), ma per voi può significare la via d’uscita da situazioni che non vi interessano più. Riuscite a ottenere appoggi da persone non facili a concedersi. Sabato: Luna, amore, estate