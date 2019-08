Oroscopo Branko oggi, giovedì 22 agosto 2019: le previsioni del giorno

Oroscopo Branko oggi, giovedì 22 agosto 2019: il quadro astrale di tutti i segni dello zodiaco

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Branko per la giornata di oggi, giovedì 22 agosto 2019 per i primi tutti i segni dello zodiaco TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI BRANKO.

Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

ARIETE

Giorno di buone occasioni per progetti professionali, programmi di investimento, decisioni. Ma non aspettate sollecitazioni, partite, sorprendete datori di lavoro, collaboratori, nuove persone colpite dal vostro modo di essere e, nel caso delle donne, dal fascino fisico. Il Sole passa dal parco giochi (Leone) a quello del lavoro, affari. Scontri previsti. Ma deve nascere chi può battervi. Avanti!

TORO

Tutte le attività professionali o affaristiche a contatto con la gente, il pubblico, sono da oggi molto favorite. Di più il vostro successo e la vostra fortuna arriverà nelle iniziative che farete con altri, anche se sono sempre favorite imprese autonome e molto personali.Ma non si può fare tutto da soli. Venere prepara una stagione nuova per l’amore, famiglia, amicizie,divertimenti, relax.

GEMELLI

Eccesso di stress, debolezza per il passaggio di Venere in Vergine, dove c’è pure Marte, aspetti esigenti per la famiglia e questioni dei figli. Argomenti destinati a proseguire nei prossimi giorni con le diverse Lune, oggi concentratevi su affari, lavoro, carriera. Giusto per sfruttare l’ultimo raggio di Sole in Leone e Mercurio che vi segue fino al 29, incassi. Cautela strumenti meccanici.

CANCRO

Quando Saturno scatena tempeste sono vere, ma il positivo delle situazioni agitate è che ci sono aiuti concreti che permettono di tenere sotto controllo questioni professionali, situazione finanziaria, relazioni con collaboratori, soci. Prima di reagire ricordate che il Cancro non è adatto a collaborare, come la Luna vuole splendere da solo, essere ammirato. In amore vi corteggiano, meno nel lavoro.

LEONE

Dovete mostrare sempre la vostra calda personalità, amichevole verso il prossimo, la generosità d’animo. Possedete grande potenziale creativo e ottimismo, ma a volte esagerate con la fiducia nel prossimo. Mentre si conclude la vostra stagione astrale e iniziano nuove imprese professionali, lotte per il successo, dovrete dimostrare anche capacità critiche. Luna in Toro vi agita, voce rauca, gola.

VERGINE

Non avete faticato e aspettato invano, nel lavoro e nel privato, l’ attesa sarà premiata. Venere risplende all’alba, cantando come un’allodola, Marte colora di rosso la vostra nascente passione o ne rinnova una vecchia. La sorpresa di questo giorno di vigilia, domani inizia la vostra stagione di compleanno, è proprio un nuovo incontro d’amore. Morbosa curiosità per i vostri affari e progetti.

BILANCIA

Venere, vostra prima stella, vi dà appuntamento nel segno il 14 settembre, ma non è negativa in Vergine, anzi stimolante verso il campo del successo professionale, salute. Nulla di preciso ma con Saturno da mesi in Capricorno è sempre utile un controllo medico, alleggerite la vita di qualche impegno di troppo. Le cose non procedono equilibrate come piace a voi. Andate un po’ al mare.

SCORPIONE

Ogni settore della vostra vita da romanzo avrà la sua stella, siete un po’ testimoni del nostro tempo. Assorbite anche influenze negative ma ora avete un’ottima autodifesa, nulla vi impressiona. Tra 24 ore, appena il Sole esce dal Leone e prende possesso della Vergine, voi vi approprierete di un amore che vale quello che costa. Luna chiede una risposta ferma a questioni che non vi vanno giù.

SAGITTARIO

Prendete tutto dalla Luna in Toro, transita nel campo del lavoro, questioni pratiche, anche soldi. Orientatevi verso commerci che siete in grado di portare avanti da soli, ma dove possibile tenete fuori dai progetti i familiari, se avete responsabilità di genitori. Probabili contestazioni in ambito professionale, cominciano le tempeste in Verginemolto rumore per nulla, credete al vostro Giove.

CAPRICORNO

E’ un bel giorno per i tre segni di terra, ma tutto il terzo mese estivo, che è della Vergine, è pieno di occasioni per l’amore, affari finanziari, attività professionali, studio. Qualcuno penserà alla solita fortuna del Capricorno, facilitazioni inattese, ma non è così. Il vostro Saturno prepara da un anno questo fertile terreno, e il nostro compito è solo di invitarvi all’azione. Giù i nemici. Su l’amore.

ACQUARIO

Non oggi, Luna in Toro inaffidabile, Sole ancora in Leone, ma sotto il profilo del lavoro cerebrale siete in piena attività! Miracolo creato da Marte e Venere in Vergine, segno amato e importante per la vostra attività professionale e finanziaria, vi aiuta a essere attenti e misurati specie nelle spese. Non siete tirchi, ma non buttate i soldi in cose inutili, sapete investire. Fatelo sul vostro talento.

PESCI

Le vostre crisi estive sono un classico nel mese della Vergine, quest’anno la confusione nelle collaborazioni può aumentare per Venere e Marte in opposizione e per la quadratura con Giove in Sagittario che proseguirà. Ne stiamo parlando a mesi, ora troverete il modo di chiarire le cose. Andrà meglio dal 14 settembre. Oggi Luna così piena d’amore e decisa a rendervi felice, lo farà!