Oroscopo Branko oggi, lunedì 15 luglio 2019: il quadro astrale di tutti i segni dello zodiaco

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Branko per la giornata di oggi, lunedì 15 luglio 2019 per i primi tutti i segni dello zodiaco TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI BRANKO. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

ARIETE

Basta un’occhiata al cielo astrale per capire che la settimana sarà ottima, vi porta dal Cancro al Leone, da una situazione casareccia a un mondo sofisticato, elegante. Forse riuscirete a fare soldi prima che Mercurio torni in Cancro, venerdì. Un avvenimento può creare qualche problema nei rapporti con l’ambiente professionale, Luna piena in Capricorno oggi e domani. Controllate tutto.

TORO

Una bella Luna piena oggi e domani irrompe in un situazione astrale che appare complicata e faticosa, causa il contrasto di Marte e Mercurio in Leone, ma nasce in Capricorno che per voi rappresenta l’ascesa professionale, finanziaria, nuove possibilità di riuscita specie ora che ospita Saturno e Plutone. Da un passato mai passato arriva un’energia magica, è soprattutto amore.

GEMELLI

Mercurio impagabile e notevoli pure voi – dopo Lune negative siete di nuovo in alta uniforme, prestata dal generale Marte, pronti a sfidare il mondo intero. E non lontano, nel vostro ambiente ci sono persone che non sanno cosa fare, indecise, paurose, con loro dovete fare affari e carriera. Oggi inizia il plenilunio in Capricorno, custode di sogni, segreti, magnifico per amore, famiglia.

CANCRO

Mancanza di riflessione, una leggerezza che non dovete correre, in situazioni e rapporti importanti per la vita, professionale o affettiva. Non è solo la Luna piena che si sta formando in Capricorno accanto a Saturno, siete osservati da una opposizione astrale che può diventare decisiva, Sole nel segno e Plutone in opposizione. Non richiamate attenzione, spazzate via le cose inutili. Amore sì.