Oroscopo Branko oggi, lunedì 25 febbraio 2019: il quadro astrale di tutti i segni dello zodiaco

Di seguito l’oroscopo Branko per la giornata di oggi, lunedì 25 febbraio 2019 per tutti i segni dello zodiaco TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI BRANKO.

ARIETE

In questo periodo siete molto influenzati dalla Luna. Succede a tutti quando si vivono situazioni rinnovative, perché la Luna è il corpo più vicino e trasmette in tempo reale i cambiamenti intorno e dentro di noi. Pronti a occuparvi degli altri, ma non trascurate le vostre esigenze, una di queste è la voglia di tranquillità. La razionalità porta successi. Un certo passato non esiste più.

TORO

Speriamo di trovarvi in forma ottima, ma l’opposizione Marte-Luna invita alla cautela nella salute, a qualche ora di relax. Questo è l’unico aspetto non positivo in un cielo astrale che offre stelle molto generose per amore e affari. Potete spostare qualche impegno noioso, solo a domani, quando il cielo ritorna perfetto. Luna opposta provoca un po’ di gelosia, ma è un buon segnale.

GEMELLI

Ottimisti nonostante Mercurio strano, forse avete cambiato filosofia di vita che sembrava così radicata, siete la conferma che l’uomo migliora col trascorrere del tempo. Saturno, astro del tempo, dice che bisogna prepararsi a una nuova stagione professionale, non si può continuare all’infinito con le stesse certezze. Maggio sarà diverso, occupatevi delle collaborazioni. Spese.

CANCRO

La maschera in sintonia con il vostro segno è Pierrot, non per quella lacrima sul viso quanto per il pallore lunare. Pallidi anche voi, sotto i raggi di questa Luna d’argento, ma è calda la luce negli occhi: amore. Si tratta di Luna calante, domani diventa ultimo quarto, forse più adatta per parlare di affari e lavoro, ma in Scorpione assume le sembianze di Venere appassionata. Viaggi, fortuna.

LEONE

Sembrano irraggiungibili, oggi, le meravigliose labbra dell’amore, ma bisogna dare tempo al tempo. C’è pure voglia di polemica in casa e nel matrimonio, provocata dalla Luna in aspetto agitato per il terzo giorno, opposta a Marte, quanto basta per andare in tilt. Allontanatevi pure dall’ambiente di lavoro, non vale la pena di compromettere oltre la situazione, già domani Luna sarà ottima.

VERGINE

Cominciate a osservare le mosse delle persone intorno. Pensiamo ai rapporti di lavoro, vista l’opposizione di Mercurio e Luna ultimo quarto che si prepara domani, in un punto delicato per l’ambiente domestico. Oggi invece avete la partecipazione preziosa della Luna, Scorpione, per le questioni scritte. Ancora più intensa per la vita sentimentale: chi vi interessa è raggiungibile

BILANCIA

Venerdì prossimo Venere sarà in Acquario, aspetto meraviglioso per voi e ottimo il contatto con Giove, pianeta della fortuna che segue pure in vostri affari con costanza. Se avete qualcosa nel lavoro o finanze a cui tenete, agite domani con ultimo quarto in Sagittario. In arrivo un primavera luminosa, sempre che la famiglia si renda conto dello stress che vi procura. Controllo medico.

SCORPIONE

Anche in voi c’è voglia di litigare, ma cercate di mantenere la calma, costi quel che costi. Ora il problema per voi è solo Marte in Toro, opposizione che provoca collaborazioni e matrimonio, ma può anche diventare stimolo straordinario per osare ciò che non avete mai osato. Per dirla con il cinematografico Nettuno, in buon aspetto, oggi vincerete il vostro Oscar ve lo darà il vostro amore.

SAGITTARIO

Siete osservati con interesse dai pianeti maschili, Giove e Urano per primi, questo fa pensare che sono importanti i rapporti con gli uomini della vostra vita: padre, marito, figlio, amante. Forse anche nell’ambiente di lavoro c’è qualche discussione, ma qui siete voi più forti, controllate le vostre parole. Domani Luna ultimo quarto, esperta di comportamento in situazioni complicate.

CAPRICORNO

Magnifica conclusione di febbraio, benaugurante apertura di marzo. Non dimentichiamo di certo gli influssi di Saturno, che agiscono diversamente da persona a persona, secondo età, posizione, trascorsi. Ma i pianeti veloci sono con voi. Luna in diretta da Scorpione, saturno risponde con una notizia importante per lavoro, affari. Fortuna ed emozioni d’amore in viaggio (Venere e Mercurio).

ACQUARIO

Ti amerò, sembra promettere Venere e annuncia il suo arrivo nel segno per il prossimo venerdì, sarà una fiesta, canta Raffaella. C’è sempre un po’ di apprensione in famiglia, qualche pensiero per fratelli o figli, ma evitate litigi, Marte aggressivo può spingervi oltre. Se parlano di salute, anche la vostra è importante. Fate passare questa Luna che mette il naso ovunque, nel cuore. Soldi arrivano.

PESCI

Affari, transazioni, contratti, deleghe, firmetutto dovrebbe essere fatto oggi, con Luna in Scorpione che forma un aspetto molto produttivo con i vostri pianeti e quelli in Capricorno, Saturno per primo. Perché rimandare a domani quando ultimo quarto in Sagittario non sarà favorevole? Controllate l’emotività, la sensibilità. Ma essere realisti in amore è difficile