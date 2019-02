Oroscopo Branko oggi, martedì 26 febbraio 2019: il quadro astrale di tutti i segni dello zodiaco

Di seguito l’oroscopo Branko per la giornata di oggi, martedì 26 febbraio 2019 per tutti i segni dello zodiaco TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI BRANKO.

ARIETE

Non c’è bisogno di cantare subito vittoria, ma è certo che il cielo di fine febbraio-inizio marzo apre le porte a nuove grandi sfide professionali estese pure all’estero. Di questo parla la Luna ultimo quarto in Sagittario, congiunta a Giove e in trigono con Urano fuggitivo nel vostro segno, un cambiamento immediato porta cose fortunate: promozione, incontro, offerta irrinunciabile.

TORO

Aumentano gli influssi favorevoli. Se servono consigli legali, troverete la persona giusta, ma forse avete più bisogno di amici sempre disponibili. Luna è positiva in Sagittario, tuttavia la fase calante potrebbe provocare forti emozioni nel cuore, i ricordi non si controllano. Messaggio di Venere: il vostro amore vi sorprenderà, quanto siete amati! Febbraio chiude con eventi fortunati.

GEMELLI

E’ arrivato il momento di pensare a voi stessi, salute, famiglia, amore. Difficile credere nella validità delle iniziative pratiche, proposte che arrivano sotto ultimo quarto in Sagittario, ambiguo a causa della vicinanza di Giove e Mercurio quadrato. Volete rimandare alla prossima congiuntura astrale? Rapporti problematici con soci, datori di lavoro, coniugi. Bene i giovani.

CANCRO

Ultimo quarto di Luna nel campo della salute. Con Saturno opposto e Venere ancora in Capricorno, usate cautela e magari fate un controllo. Aumenta lo stress mentale, ma la forza del Sole e di Mercurio sviluppa ottime idee per attività professionale e affari, che porteranno alti guadagni in seguito. Le passioni nate con Marte in Toro danno soddisfazioni, ma più nel ruolo di amante

LEONE

Di nuovo pronti ad affrontare bene ogni situazione, ultimo quarto è per voi una fase ottima per questioni professionali e domestiche. Con un colpo di vento fa volare via le foglie secche che ancora resistono su un ramo delle vostre relazioni. A volte avete sbagliato pure voi nella scelta di un socio, un amante, ma a chi non è mai capitato di andare in direzioni opposte? Importante è svoltare.

VERGINE

La stagione dei Pesci porta sempre qualche cambiamento nelle collaborazioni e rapporti stretti, specie durante le fasi lunari. Oggi e domani, ultimo quarto in Sagittario, influsso poco adatto a serie iniziative d’affari, lavoro, soprattutto perché esercita un richiamo su famiglia, mondo degli affetti. Evitate stress fisico, controllate il cibo, ma date il massimo in amore. Bella Luna chiude il mese.

BILANCIA

Non è ancora spuntata quella viola d’amore? Pazienza, marzo avrà altri fiori, altre stelle. Oggi approfittate della Luna ultimo quarto in Sagittario, settore delle questioni scritte, incontri verbali, carte legate alla legge. Da Saturno con la sua nave che spesso conduce in mari agitati avete già imparato tanto, dovete anche credere che i cambiamenti che produce nella vostra vita sono giusti.

SCORPIONE

Qualcosa di nuovo in amore, intrigante e misterioso. Bello l’aspetto con Venere, risveglia la passione, favorisce un viaggio, avete bisogno di cambiare aria. La tensione accumulata è notevole, ma le persone vicine drammatizzano troppo. Vita pratica, studio, lavoro, professione, affari, qualcosa di eccezionale spunta entro il 28. Ultimo quarto, campo del patrimonio, sistemate i beni.

SAGITTARIO

Le questioni familiari e abitative dovrebbero essere affrontate sotto l’ultimo quarto nel vostro segno. Nasce a mezzogiorno e fino a giovedì vi obbliga a occuparvi di cose di solito rimandate, Mercurio chiede risposte. Non è una fase romantica o sentimentale, ricordiamo, ma molto utile anche per il rapporto d’amore, matrimonio, costringe all’introspezione, scoprirete cose interessanti.

CAPRICORNO

Un po’ per gioco e molto sul serio, state andando avanti alla grande! In questo momento astrale non ci sono pianeti contro, resta l’ultimo influsso di contrasto con Urano (famiglia in agitazione), ma il pianeta delle situazioni inattese è già alle porte del Toro, preparatevi a una grande stagione d’amore (dopo l’attuale). Luna diventa faticosa, selezionate gli incontri, seguite gli affari, pensate a voi.

ACQUARIO

Richiamiamo la vostra attenzione sulle questioni legali, perché ora potete contare sulla protezione di un ottimo Giove, oggi congiunto a Luna ultimo quarto, per voi vincente pure in affari. Importante è non perdere il buon umore quando vi presentate agli altri, dovete essere sorridenti quando chiedete consigli o favori, la situazione è buona per richieste di finanziamenti. Saturno parla di lavori in casa.

PESCI

Pulizie in grande stile nel lavoro, collaborazioni, casa. Luna ultimo quarto non è fase pericolosa se ci muniamo di spalle forti e rispondiamo con la documentazione in ordine. Gentile avvocato, notaio, amministratore, intermediario ecc., dovete concludere ciò che avete iniziato. Se una cosa si spegne, un’altra si accende. Da oggi tutto va fatto in previsione della vostra Luna nuova del 6. Fegato.