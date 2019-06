Oroscopo Branko oggi, mercoledì 19 giugno 2019: le previsioni di tutti i segni

Oroscopo Branko oggi, mercoledì 19 giugno 2019: il quadro astrale di tutti i segni dello zodiaco

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Branko per la giornata di oggi, mercoledì 19 maggio 2019 per tutti i segni dello zodiaco, TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI BRANKO.

ARIETE

Sembra un paradosso dire a un segno associato all’elemento fuoco, attento a non bruciarti! Ma dobbiamo avvertirvi che questo mercoledì porta contrasti tra i pianeti che vi possono danneggiare, in campo finanziario e professionale. Difficile Luna in Capricorno forma 4 aspetti con pianeti contrari. Litigate a distanza di sicurezza. Trattate la salute come il bene più prezioso, no eccessi.

TORO

Tra due giorni sarà estate, ma voi potete oggi concludere la primavera con un successo tutto personale, che poi farà bene alle persone vicine e all’ambiente dove lavorate. Siamo fiduciosi nell’odierna bella Luna, associata a tutti gli altri pianeti, niente potrà fermarvi! Se siete un vero’ Toro ordinato, perseverante, naturale, istintivo, sempre innamorato potreste trovare fortuna.

GEMELLI

Governato da Mercurio, mercoledì è il vostro giorno, anche se poi ognuno ha le sue preferenze, ma questo 19 giugno possiede piccoli tesori, professionali e amorosi. E’ pure il momento di Marte che agisce come un imprenditore d’assalto in campo finanziario. Rispettate regole, legge, avversari(politici?) e chiuderete la primavera con una dote di valore inestimabile: futuro nuovo.

CANCRO

Il fisico non risponde come al solito, Marte nel segno fa guerra a metà zodiaco, ma se non fate sport per professione non c’è problema, comunque cautela in viaggio, alla guida, con macchinari, sostanze infiammabili. Evitate luoghi affollati. Luna opposta suggerisce un lavoro in solitario, per non vedere persone odiose. Come tutti avete le vostre fissazioni. In amore finale emozionante.

LEONE

Come vi volete bene e vi stimate Gli antichi sapevano il fatto loro quando vi hanno attribuito il Sole come signore del segno, il massimo! Questo Sole ancora due giorni in aspetto diretto è più orientato al campo del lavoro, affari, salute. Il successo dipende anche dai segni con cui lavorate a stretto contatto. Luna perfetta per studiare gli altri e poi decidere. Venere, pensate a qualcuno

VERGINE

Siete il segno del pensiero e della parola, riuscite a ottenere risultati importanti e grazie all’abilità fate progressi nella vita. Arrivate sempre più in alto rispetto a chi insegue il vostro stesso obiettivo. Ma a volte bisogna avere il favore delle stelle, un po’ di fortuna, e oggi non manca. Imperdibile Luna in Capricorno, Mercurio e Marte uniti nel punto felice del vostro cielo pure per l’amore

BILANCIA

Se c’è un affare che vi interessa molto, trattatelo quando Luna entra in Acquario, domani. I semi che avete gettato a inizio primavera, non si sono aperti tutti, ma a luglio (forse già settimana prossima) avrete un ottimo Mercurio in Leone, adatto per nuove semine. Oggi il pianeta fa orecchie da mercante, non è negativo per salute e altre cose, ma fa dispetti. Grande voglia di ricominciare.

SCORPIONE

Che giorno, che cielo! Neppure se lo aveste ordinato da catalogo sarebbe stato così perfetto! Per le vostre idee sulle cose della vita, lavoro, soldi, per non parlare di amore e passione. Meraviglioso l’amore che annunciano Luna e Marte, che sfidano pure i coniugi di vecchia data, che si ritrovano sotto l’albero del desiderio. Viaggi, incontri, fortunati. Affari: Luna concreta, lucida, pragmatica

SAGITTARIO

Quando Giove e Nettuno sono contrastati pure da Venere, nasce qualche problema nel fisico, delicato il transito per le donne, gli uomini invece devono affrontare discorsi vivaci con l’altro sesso, anche nei rapporti di lavoro. Proprio lavoro, professione, attività finanziaria, occupano posti alti nel vostro cielo. Giove chiede, vi siete sposati con lavoro, soldi, successo? Un tempo invece

CAPRICORNO

Ci sarà la Luna, stasera? E che Luna, in pieno splendore nel segno, in aspetto con altri 5 pianeti, alcuni aggressivi ma, uniti insieme, portano nuove occasioni. Professionali, collaborazioni, soci, affari, lavoro. Offerte e proposte per i giovani e per chi ha attività in proprio. Urano il capitalista vi farà ricchi. Luna alleata nelle conquiste, ma attenti alle parole – una di troppo e l’incanto svanisce.

ACQUARIO

Avete iniziato giugno con Venere ostile, in Toro con Luna e Urano, concluderete la primavera e inizierete l’estate con Luna nel segno, tutto bene ciò che finisce bene. Oggi ancora in Capricorno, crea il silenzio necessario prima di una nuova impresa, partenza. Concentratevi su affari finanziari con l’aiuto di Mercurio, entrate previste da Venere. Credete nelle promesse di amori nati da poco.

PESCI

Se manca un po’ di ottimismo, causa Sole ancora due giorni negativo, questa Luna magnifica in Capricorno, segno che è un piccolo sole che splende nella vostra vita quando più ne avete bisogno, accende una fiamma di passione. Sì ai nuovi incontri d’amore, specie se nati in viaggi brevi o lunghi. Anche le intese d’affari, accordi, sono ben protetti da Mercurio, Saturno, Marte, Urano.