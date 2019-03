Oroscopo Branko oggi, sabato 16 marzo 2019: il quadro astrale di tutti i segni dello zodiaco

Di seguito l’oroscopo Branko per la giornata di oggi, sabato 16 marzo 2019 per tutti i segni dello zodiaco TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI BRANKO.

ARIETE

Non dovete nascondere pensieri, perplessità o tormenti che questa Luna potrebbe far nascere, come non dovete sfuggire confronti diretti. Memoria, immaginazione, intuizione sono elementi base per illustrare la vita familiare. Se vi concentrate e ascoltate ciò che vi dicono, farete passi avanti pure nel lavoro, sfruttando ciò che Giove offre. Conviene insistere in affari senza ansia.

TORO

Cogliete ogni occasione che si presenta per dimostrare iniziativa personale. Prosegue il fermento creativo iniziato con primo quarto nel segno, 12 febbraio, stamattina Luna è molto buona in Cancro per affari finanziari e importante per successo, assistenza delle amicizie. Molto è ancora avvolto nell’incertezza, ma le stelle vi inseriscono tra i protagonisti. Emozioni in amore, casa.

GEMELLI

Mille violini suonati nel vento della passione, ma c’è qualche goccia di pioggia sul vostro amore. Avete bisogno di sensazioni nuove, intense, e non sempre la persona cara lo comprende. Ideate qualcosa, quando si tratta di immaginazione pochi vi battono. Stesse sensazioni nel lavoro. Ma la situazione pesante nel campo del successo è indizio di prossimi miglioramenti.

CANCRO

Troviamo bello questo sabato, vi assiste la vostra Luna, magnifica in fase crescente e in aspetto intenso con Marte e Mercurio, e in mezzo una leggera Venere in Acquario vi propone una nuova tecnica di seduzione: conquistare senza parlare. Lasciate parlare gli occhi. Avete improvvisamente una disponibilità economica e potete fare un regalo a chi amate. P.S. Il regalo più bello siete voi.

LEONE

Siamo in attesa di quel tram chiamato desiderio? Sì, anche perché l’amore è sfinito dalla doppia dissonanza Marte e Venere, ma oggi siete un po’ agitati per l’arrivo della Luna. Domani e lunedì sarà nel segno, già in fase di plenilunio (previsto il 21), in trigono a Giove, l’amore vi sorprenderà. Intanto organizzate famiglia, figli maggiorenni (specie maschi), la prossima iniziativa lavoro/affari.

VERGINE

Contraddizioni in questo cielo. Mercurio, astro dei viaggi, continua l’opposizione dai Pesci, Marte invece è bellissimo in Toro, settore viaggi. Luna ancora in Cancro, felice per nuovi incontri, relazioni sociali, amicizie, innamoramenti. E’ la sorpresa che chiude l’inverno e apre la primavera, un amore a prima vista. Ma perché il coniuge non vi capisce? Forse anche lui ha problemi di lavoro.

BILANCIA

Bisogna sempre fare le giuste proporzioni con la situazione finanziaria generale, ciò che succede nell’ambiente professionale e in famiglia, ma è sicuro che siete in grado di progredire e guadagnare. Magari non oggi, vista la Luna aggressiva che non fa concentrare, ma domani sarà in Leone, nei giorni che restano dell’inverno realizzerete un altro successo. Venere, Marte, Gioveamore al top.

SCORPIONE

Cielo astrale non equilibrato. Magnifica Luna in Cancro, garanzia per l’amore, ma proprio i due pianeti che più incidono sulla vita sentimentale sono in aspetto negativo, si tratta di trovare in voi stessi le giuste stimolazioni per rendere più fresco e vivo il matrimonio. I coniugi sono davanti a un nuovo compito. Mentre senza incertezze i nuovi amori. Lavoro e affari, siete liberi di fare, disfare.

SAGITTARIO

Contraddizioni astrali che registrano pure gli altri segni, per voi la bellissima protezione di Giove e della Luna, sempre più generosa col passare delle ore, si confronta con Sole in Pesci, Mercurio vago e nervoso, Nettuno non rilassante (salute). Voi pensate forse più al futuro professionale, ma quando c’è incertezza, meglio attendere transiti più sicuri. Come quelli che vi guidano tra le braccia giuste.

CAPRICORNO

Un importante dettaglio da sistemare, nel lavoro e collaborazioni, prima di concludere la stagione invernale, il 20. Avrete la possibilità di mettere a posto meglio pure questioni economiche e familiari, ma oggi siete agitati e stanchi, per Luna in opposizione dal Cancro. Dato che la primavera vi crea sempre qualche disturbo, almeno i primi giorni, concedetevi relax. Fa bene pure all’amore.

ACQUARIO

Venere è sempre giusta per rinnovare una promessa, tentare conquiste se siete in fissa con una nuova persona. Bisogna però capire come la vede Marte, aggressivo in Toro, è facile illudersi. E’ semplicistico dire: restate con i piedi per terra, ma ora è così. Solo il Sole in Ariete, dal giorno 20, porterà quella fiamma di passione che attendono pure i coniugi del segno. Favorito campo finanze.

PESCI

Luna effettua transiti positivi o fortunati, tre volte al mese, per due giorni circa, è chiaro che non possiamo sempre pretendere eventi eccezionali, nel lavoro, in amore. Ma oggi vi lancia un preciso segnale di fortuna, forte pure in affari per Mercurio nel segno in aspetto con Marte: forza di pensiero e d’azione. Fate programmi a lunga scadenza, Marte non sarà così disponibile in aprile.