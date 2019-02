Oroscopo Branko oggi, sabato 2 febbraio 2019: il quadro astrale di tutti i segni dello zodiaco

Di seguito l’oroscopo Branko per la giornata di oggi, sabato 2 febbraio 2019 per tutti i segni dello zodiaco TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI BRANKO.

ARIETE

Non impedisce il successo Luna-Capricorno, anzi, annuncia una nuova ascesa nel mondo del lavoro e ottimi affari con la prossima Luna nuova, da lunedì per tutta la settimana. La forte emotività che produce non permette di avere chiara visione delle cose. Meglio occupare il giorno con amore, per l’amore: ultimi influssi di Venere vicino a Giove, fortuna per i figli, la casa. CLICCA QUI PER LEGGERE OROSCOPO BRANKO FEBBRAIO

TORO

I benefici che i pianeti concedono possono dare nuovo slancio all’attività, nascono rapporti validi a livello intuitivo (Saturno è pure premonizione, istinto), cambiamenti favorevoli in casa. Perché aspettare lunedì, quando si può guadagnare sabato e domenica? Una sola Luna non risolve tutto, ma vi sorprenderà in amore (dice Venere da domani stupenda). Denaro anche ereditato, regalato. CLICCA QUI PER LEGGERE OROSCOPO BRANKO FEBBRAIO

GEMELLI

Una saggia Luna aiuta a trovare equilibrio nei rapporti professionali e sentimentali, non manca una soddisfazione concreta in campo pratico, entrate a sorpresa, ma ancora più interessanti i progetti per il futuro che avrete l’intelligenza di far partire lunedì-martedì, con la benaugurante Luna nuova in Acquario! Eccitante metamorfosi in amore, Venere finalmente esce dal Sagittario. CLICCA QUI PER LEGGERE OROSCOPO BRANKO FEBBRAIO

CANCRO

La coppia scoppia? Luna opposta con Saturno e Marte può mettere in discussione qualche rapporto professionale di vecchia data, ma sono in vista nuove intese, dalla prossima settimana. Oggi non siete così padroni di voi stessi da prendere iniziative finanziarie, ci sono contestazioni pure da parte della famiglia. Candelora, dell’inverno semo fora? Pare di no, Venere domani in Capricorno. CLICCA QUI PER LEGGERE OROSCOPO BRANKO FEBBRAIO

LEONE

Venere, per due giorni ancora in Sagittario, vicina a Giove, in trigono con Urano in Ariete, questo transito è unico, lo dovete vivere come una passione d’amore magnifica. Ci sono tante occasioni di incontrare un amore nuovo, iniziare un rapporto duraturo, ma anche di rinverdire i legami di vecchia data. Giove chiede: per un giorno, uno solo, pensate solo a voi stessi, alle vostre emozioni. CLICCA QUI PER LEGGERE OROSCOPO BRANKO FEBBRAIO

VERGINE

Luna è passata in Capricorno, si congiunge a Saturno e Plutone, iniziano a girare bene gli affari, in arrivo le soddisfazioni economiche che tanto vi esaltano. Bene gli incontri, la vita sociale, tentate qualcosa di nuovo pure in amore, settore che sta uscendo dalla noia stagionale. Domani sera Venere lascia l’instabile Sagittario e passa in Capricorno, in eccitante aspetto con Marte, nella casa dei flirt. CLICCA QUI PER LEGGERE OROSCOPO BRANKO FEBBRAIO

BILANCIA

Esercizi di respirazione: Luna congiunta a Plutone e Saturno, quadrata a Urano e Marte, toglie ossigeno, stanca le ossa, attenti a ginocchia, talloni, gomiti. Organizzate due giorni di relax, o fate delle pause tra un impegno e l’altro, scrivete il diario della vostra vita. Senza risalire tanto indietro, le cose più significative sono degli ultimi 7 anni, altre ripartiranno lunedì 4, Luna nuova Acquario. CLICCA QUI PER LEGGERE OROSCOPO BRANKO FEBBRAIO

SCORPIONE

Prima del novilunio di lunedì-martedì, che richiama verso famiglia, figli, genitori, parenti che vivono altrove, orientatevi verso lavoro, affari. Impostate con questo cielo nettuniano che apre mari e oceani per la vostra ambizione professionale, altissima da quando Saturno è in Capricorno. Qui transita una Luna vincente, domani sera inizia l’influsso di Venere, amore stimolato al massimo. CLICCA QUI PER LEGGERE OROSCOPO BRANKO FEBBRAIO

SAGITTARIO

Contro i primi non si può far nulla, per ora. Pure voi avrete presto qualche Mercurio negativo, ma finora le stelle danno via libera alle iniziative che pensate di avviare. Però siete impazienti dal primo mattino, come per un debutto importante. Fate ginnastica, una passeggiata, serve essere concentrati. Il risultato sarà eccellente! Amore, fate una vacanza sexy. Domenica ciao Venere. CLICCA QUI PER LEGGERE OROSCOPO BRANKO FEBBRAIO

CAPRICORNO

Conoscete la portata delle vostre collere? Non conviene compromettere con scatti nervosi, benché giustificati dal comportamento di qualche familiare o persone con cui siete obbligati a collaborare, una situazione astrale in costante crescendo. In amore una nuova storia non sarà solo un’avventura. Da oggi si parla d’amore, passione, grazie a Luna nel segno che precede Venere, domani sera. CLICCA QUI PER LEGGERE OROSCOPO BRANKO FEBBRAIO

ACQUARIO

Molte cose sono state già ottenute, nel lavoro e affari. Ma la forza benefica di Giove, nella migliore postazione in Sagittario, con Marte congiunto al vostro Urano nel settore dei soldi, questioni scritte, continua a portarvi bene. Anche qualcosa di più, se avrete la velocità di programmare un affare, di prendere al volo la possibilità offerta sotto la vostra Luna nuova del 4-5. C’è anche amore, sesso. CLICCA QUI PER LEGGERE OROSCOPO BRANKO FEBBRAIO

PESCI

Lo ricorderete questo periodo della vita, per le occasioni che porta e gli intoppi che provoca, fa parte di quello che il mondo chiama successo. Non abbiamo mai nascosto che Giove-Sagittario può dare problemi con l’ambiente professionale, cosa che poi provoca le vostre ulcere, l’acidità di stomaco, ma alla fine vi conduce al traguardo sperato! Venere, da stanotte una slavina di passione. CLICCA QUI PER LEGGERE OROSCOPO BRANKO FEBBRAIO