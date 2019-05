Oroscopo Branko oggi, venerdì 17 maggio 2019: il quadro astrale di tutti i segni dello zodiaco

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Branko per la giornata di oggi, venerdì 17 maggio 2019 per tutti i segni dello zodiaco, TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI BRANKO.

ARIETE

Rinnovamenti anche nella vita sentimentale, il passato, un certo passato, non esiste più, sarà portato via dal vento di Saturno. Il weekend inizia con una grandiosa Luna in Scorpione, segno delle vostre trasformazioni e dei cambiamenti radicali, e si conclude con una ventata di cose buone e belle. Le stelle costruiscono per voi un ponte verso la felicità, inventerete quel che meglio sapete fare: affari e passione. Dovete però tenere conto della nuova posizione di Marte in Cancro, che inquieta i rapporti in famiglia, lavoro, collaboratori e superiori. Amore dirompente.

TORO

Quarta e ultima fase lunare della vostra stagione, Luna piena in Scorpione, transito che agita collaborazioni, associazioni, matrimonio e rapporti stretti. Un momento di crisi pure con parenti, per discussioni su interessi economici. Un vostro stretto collaboratore, socio, o amico, vive situazioni complicate in un ambito di vita che non conoscete, ma anche nella vostra vita esiste una parte segreta che viene esplorata da questa Luna che mette in luce pure il vostro talento. State vivendo un picco creativo, arriveranno i risultati che aspettate, anzi di più. Amore, Venere!

GEMELLI

Fisicamente potrebbe presentarsi qualche piccolo fastidio, forse solo qualche problema di digestione, come fa pensare Luna in Scorpione, segno che incide sulla salute e sul lavoro. Ci fa piacere segnalare le possibilità di successo per persone anta, anche se in pensione, Mercurio conferma lo spirito evergreen dei Gemelli, siete sempre protagonisti. Certo se talvolta riusciste a parlar meno, ma è difficile zittire un figlio di Mercurio. Il prossimo cambio lunare avverrà nel vostro mese zodiacale, preparate il vostro amore e la famiglia a una grande fiera delle vanità.

CANCRO

Splendido! Venere è sensuale da due di giorni, Marte aumenta la passionalità, oggi arriva l’influsso straordinario di Luna piena, che nasce nel punto più alto del vostro cielo, questa sì è una tempesta di emozioni e sensi! Risveglio passionale per i coniugi del segno, e una bella nota di romanticismo portata dal musicale Nettuno, che riesce a prevalere sul pragmatismo di Saturno. Ma il duro Saturno è sempre lì, in opposizione, sorveglia il comportamento nel lavoro, indica difficoltà con autorità, collaboratori, complicato trovare un’intesa con ex soci e coniugi. Ma tutto si risolve con le stelle.

LEONE

Quarta fase lunare non a vostro favore ma è l’ultima sotto il segno del Toro, con questo pensiero dovete rendere meno complicate le situazioni in famiglia e nel lavoro. Ricordate che la vostra necessità di perfezione, vi fa veder le cose più difficili di come non siano in realtà, per molti i vostri problemi sarebbero la routine. In questo momento astrale che è un semplice rallentamento del segno dovete ritrovare forza e slancio nelle tante, belle, situazioni realizzate in primavera, anche in famiglia. Luna domenica in Sagittario con Giove: fortuna riprende la marcia avanti, e poi il Sole

VERGINE

Quale che sia il progetto che vi interessa ora, arriverete al successo. Questi due giorni di Luna piena in Scorpione sono un concentrato di ottimi influssi positivi. La stagione del Toro segno che presenta quattro forze cosmiche a vostro favore, vi offre le occasioni più emozionanti e produttive della primavera, impostate a grandi linee le iniziative da realizzare. Pensiamo a importanti conquiste professionali, affari, lavoro e studio. Viaggi contatti e imprese lontano (anche estero) godono di un Saturno mai visto, ma dovete essere anche psicologicamente pronti a fare quel’ salto. Sex, Marte.

BILANCIA

Il patrimonio personale resta sotto la solida protezione dei pianeti in Toro, la bella notizia è che aumenterà sotto il segno dei Gemelli (dal 21), interessante anche Luna piena che si forma in Scorpione e accende nuova luce verso il campo lavoro e successo. Nuove intese in arrivo, contratti da esaminare a partire da domenica, ma è ben visibile nel vostro cielo una nuova occasione che vale la pena considerare. Certo non è facile sopportare Marte e Saturno, contro di voi e opposti tra loro, creano confusione nei rapporti stretti, collaborazioni, matrimonio. Vincerete ma quando stress!

SCORPIONE

Non si deve dare eccessiva importanza alla Luna piena, promette mari e monti ma a volte non mantiene, è pur sempre però la più splendente delle lune, apre la mente e il cuore a pensieri ed emozioni bellissime. La sua specialità sono amori che scoppiano all’improvviso, colpi di fulmine, che in questi due giorni non mancano al vostro segno sensuale. Irresistibile dal punto di vista di attrazione fisica il contatto con Marte in Cancro, sarete conquistati dal primo momento e conquisterete con il primo sguardo. Mercurio contro suggerisce di non parlare troppo. Prudenza.

SAGITTARIO

Luna diventa piena oggi e domani, nel segno che vi precede, i sogni che fate nelle ore notturne sono premonitori perché stimolati dal mago Nettuno, fate tesoro di ciò che suggerisce il vostro mondo inconscio, non si può riportare tutto a livello materiale e razionale. Sviluppate la vostra fantasia, che vi rende così originali e speciali nella vostra attività, ma siate selettivi nelle scelte di soggetti, persone, ambienti. Questi suggerimenti per rendervi più sicuri nel respingere critiche e opposizioni in arrivo dopo il 21, quando inizia Sole in Gemelli. Adesso godetevi questo weekend arcobaleno.

CAPRICORNO

Un momento astrale molto felice. Indovinate scelte e iniziative in campo pratico, specie settore casa. Se pensate di vendere, acquistare, cambiare o rinnovare, siete favoriti pure da Luna piena. Nasce in Scorpione, punto felice del vostro cielo, influsso che si unisce a Mercurio in Toro, giuste occasioni per lavoro e affari in viaggio (consigliati ai giovani). Ma se c’è anche un solo segnale di antipatia verso qualche collaboratore chiudete, il ricambio sarà immediato, positivo. Marte opposto pesa sulla vita di coppia, ma con questa Venere non può disturbare l’amore che state vivendo.

ACQUARIO

Un po’ di sole nell’acqua gelida. Il caldo arriva da Giove in Sagittario, che ravviva la vostra vita propiziando incontri, conoscenze, amicizie. Il momento è indicato per partecipare a riunioni sociali, ricevimenti, feste, manifestazioni sportive, culturali Dovete approfittare di ogni occasione per allontanarvi un po’ dall’ambiente di lavoro e dalla famiglia, così presente. Luna piena in Scorpione, nasce nel segno che governa il vostro rapporto con l’ambiente professionale, segnala i punti deboli e anche forti pure nelle collaborazioni. Lavorateci su e avrete successo. Amore, un rifugio alpino.

PESCI

Una cascata di stelle fortunate: Marte, Venere, Mercurio, Urano, Nettuno, Saturno, PlutoneE c’è il Sole che continua a splendere in Toro, segno che è come il cassetto della nonna, pieno di piccoli tesori. Grandi soddisfazioni nel lavoro, in affari, che pongono una condizione: restate voi stessi. Siete troppo penetrabili alle pressioni esterne. Non rimandate un viaggio se serve per chiarimenti, pure con parenti. O viaggiate per far visita alla famiglia del vostro nuovo amore Strepitosa per vecchi e nuovi amori Luna piena in Scorpione, garanzia di durata nel tempo dei nuovi legami.