Oroscopo Paolo Fox agosto 2019: le previsioni astrali del mese segno per segno

Indice Pagina 1: Introduzione

Pagina 2: Toro

Pagina 3: Gemelli

Pagina 4: Cancro

Pagina 5: Leone

Pagina 6: Vergine

Pagina 7: Bilancia

Pagina 8: Scorpione

Pagina 9: Sagittario

Pagina 10: Capricorno

Pagina 11: Acquario

Pagina 12: Pesci

Ecco le previsioni astrali dell’Oroscopo di Paolo Fox per il mese di AGOSTO 2019.

Cosa ci riserveranno gli astri per il mese di Agosto? Scopriamolo subito. In questo articolo potrete leggere le previsioni astrali dell’Oroscopo di Paolo Fox per Agosto 2019, tratte dal libro ufficiale di Paolo Fox: uno sguardo ai 31 giorni del mese con tutte le previsioni su amore, salute e lavoro.

ARIETE

Se ti sei impegnato poi in numerose attività part-time, hai avuto modo anche di mettere alla prova le tue capacità. Durante le prossime settimane devi prendere le distanze da contesti che appartengono ormai al passato. E’ arrivato il momento di valutare anche nuove collaborazioni. L’ottimo aspetto del Sole in amore ti aiuta concentrarti sulle tue priorità. Allontanarsi per un po’ dal caos che riguarda l’ambito lavorativo ti aiuta ad apprezzare anche di più chi ti è vicino.