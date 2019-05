Oroscopo Paolo Fox domani, martedì 21 maggio 2019: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox di domani, martedì 21 maggio 2019: le previsioni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, martedì 21 maggio 2019 degli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

SAGITTARIO

Nonostante il nervosismo vissuto ultimamente vi confermo che presto avrete successo e tutto andrà migliorando. Abbandonate tutto ciò che vi risulta troppo complicato da conseguire, spesso volare troppo alto spezza le ali.

CAPRICORNO

Aria di nuovi progetti e recupero in amore. Questo accrescerà di gran lunga la fiducia in voi stessi. Luna in arrivo garantirà maggiori energie.

ACQUARIO

Bisogna pensare un po’ di più a se stessi e non offrirsi gratuitamente senza alcuna ricompensa, la professionalità si paga! Ripensamenti e pause nella vita di coppia.

PESCI

Le troppe responsabilità aumentano l’intolleranza ed il nervosismo. Ci sarebbe tanto bisogno di calore, magari di un semplice abbraccio. È solo un momento, presto passera!