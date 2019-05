Oroscopo Paolo Fox di domani, mercoledì 22 maggio 2019: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox di domani, mercoledì 22 maggio 2019: le previsioni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, mercoledì 22 maggio 2019 degli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

SAGITTARIO

La rabbia non fa altro che aumentare insieme alle complicazioni. Weekend più interessante , ma in questa settimana vi sentirete particolarmente confusi.

CAPRICORNO

Nuovi progetti da costruire con il proprio amore. Per i separati invece , concrete possibilità di recupero. Recuperate energia e mi raccomando, non date nulla per scontato.

ACQUARIO

Vi vedo molto impegnati nel lavoro e nei cambiamenti che questo comporta nell’ultimo periodo. Attenti alle spese e cercate un po’ di tranquillità.

PESCI

Sembra non sia il vostro momento. Troppe discussioni sul lavoro e confusioni riguardo nuove proposte. Mantenete la calma.