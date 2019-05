Oroscopo Paolo Fox oggi, venerdì 17 maggio 2019: previsioni Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 17 maggio 2019: le previsioni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di oggi, venerdì 17 maggio 2019 degli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

SAGITTARIO

Siete alla ricerca di soldi e state valutando le varie opzioni per arrivare all’obiettivo finale. Weekend giusto per i sentimenti, dedicatelo a chi vi piace.

CAPRICORNO

Weekend intrigante, per qualcuno possibili ritorni di fiamma. Se le cose non dovessero andare come dici chiudere la porta e ripartire.

ACQUARIO

Tensioni ed ansie che sconvolgeranno tutto il fine settimana. Consiglio di rimandare le decisioni a Giugno quando tutto sarà più chiaro.

PESCI

Consiglio di stare più attenti alla propria forma fisica, i problemi avuti di recenti dovrebbero essere tenuti sotto controllo. Dalla prossima settimana con Marte in ottimo transito ritorna l’ottimismo è la voglia di vivere.