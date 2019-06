Oroscopo Paolo Fox domani, domenica 16 giugno 2019: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox domani, domenica 16 giugno 2019: le previsioni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, domenica 16 giugno 2019 dei secondi 4 segni dello zodiaco: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

LEONE

Bella giornata per le relazioni interpersonali che possono essere risanate. Dal punto di vista lavorativo potrebbero esserci impedimenti.

VERGINE

E’ un momento positivo dal punto di vista sentimentale, in cui può nascere l’idea di sposarsi. E’ una domenica che però porta tensione per il lavoro.

BILANCIA

Giornata di recupero dal punto di vista amoroso, dopo un periodo molto confusionario. Dal punto di vista lavorativo può essere il momento giusto per un cambiamento.

SCORPIONE

Periodo di transizione in amore in cui le relazioni vengono vissute ‘per inerzia’. E’ un momento di recupero invece dal punto di vista lavorativo in cui i dissidi e le difficoltà riscontrate a maggio possono essere sanate.