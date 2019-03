Oroscopo Paolo Fox domani, domenica 17 marzo 2019: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox domani, domenica 17 marzo 2019: il quadro astrale di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, domenica 17 marzo 2019 dei secondi 4 segni dello zodiaco: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

LEONE

Lasciate stare le polemiche e concentratevi sulle problematiche da risolvere. In amore si consiglia di riappacificarsi anche se non è ancora periodo di relazioni stabili. Tutto sommato è un buon oroscopo, tranne per qualcuno che potrebbe vivere un malore fisico.

VERGINE

Una ventata di serenità in amore e ottimismo durante questa domenica ricca di belle novità. Consiglio ai single di intraprendere nuove conoscenze.Evitate di progettare viaggi e trasferimenti, il lavoro al momento non lo permette.

BILANCIA

Qualcuno si è pentito di aver concesso la sua fiducia a chi non lo meritava e ora desidererebbe circondarsi di persone fidate e sincere. Per qualcuno potrebbero arrivare occasioni di lavoro impegnative e mettere ansia, mettetevi in gioco con coraggio. In amore vi aspettano delle situazioni molto impegnative.

SCORPIONE

Purtroppo sembra stiano ritornando i momenti di disagio vissuti ad inizio settimana scorsa. Tenete sotto controllo l’agitazione ed il nervosismo, non prendetevela con gli altri. Malauguratamente questa tensione vi sta facendo male e necessitate di un po’ di riposo.