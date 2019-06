Oroscopo Paolo Fox domani, domenica 2 giugno 2019: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox domani, domenica 2 giugno 2019: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, domenica 2 giugno 2019 per i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 2 giugno 2019: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 2 giugno 2019: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox GIUGNO 2019: previsioni astrali di tutti i i segni

ARIETE

Questo è un fine settimana che parla di amore e passione. Le coppie che si sono allontanate o hanno vissuto una crisi, ora possono tonare a sentirsi vicine. Sabato e domenica sono gionate importanti per gli spostamenti, anche per amore.

TORO

In amore potrebbero esserci dei dubbi. Bisogna capire cosa si vuole fare, che direzione prendere. In questa domenica, in generale, bisogna agire, fare qualcosa.

GEMELLI

Questa domenica dovrebbe essere dedicata all’amore, magari a recuperarne uno. In generale, questo non è un periodo idilliaco, ma le cose stanno migliorando. Potrebbero arrivare a breve anche buone notizie.

CANCRO

In amore potrebbero esserci dei dubbi. Bisogna capire cosa si vuole fare, che direzione prendere. In questa domenica, in generale, bisogna agire, fare qualcosa.