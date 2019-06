Oroscopo Paolo Fox domani, domenica 2 giugno 2019: previsioni Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox domani, domenica 2 giugno 2019: le previsioni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, domenica 2 giugno 2019 degli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

SAGITTARIO

E’ arrivato il momento di cercare di ritrovare maggiore tranquillità nelle tue relazioni interpersonali. Ultimamente infatti possono esserci state delle polemiche, determinate anche dal fatto che qualcuno ti ha mosso più di una critica.

CAPRICORNO

Solitamente i Capricorno non hanno problemi a ‘resettare’ la situazione ed andare avanti o ricominciare. A dare problemi, piuttosto, potrebbe essere Marte opposto che potrebbe causare fastidi fisici.

ACQUARIO

Rispetto agli ultimi giorni, in questa domenica si recupera un po’. Molti problemi permangono, specialmente nel lavoro e nell’ambito finanziario.

PESCI

Giornata agitata, in cui sarebbe meglio cercare di starsene tranquilli. Specialmente in amore, le cose sono complicate. Si discute facilmente e potresti sentire di non ricevere abbastanza attenzioni.