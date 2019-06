Oroscopo Paolo Fox domani, domenica 23 giugno 2019: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox domani, domenica 23 giugno 2019: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, domenica 23 giugno 2019 per i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

Oroscopo Paolo Fox 23 Giugno 2019: Ariete.

E’ un periodo che stenta a decollare, non ci sono certezze, ne in amore, ne tanto meno sul lavoro. Questa agitazione ti sta facendo vivere male i momenti come questo. In amore è un periodo di riflessione.

Oroscopo Paolo Fox 23 Giugno 2019: Toro.

Domenica interessante in cui puoi studiare progetti per il futuro. Dopo un periodo di grande difficoltà, grazie alla tua forza di volontà, sei riuscito a superare gli ostacoli, anche senza aiuto da parte di terzi.

Oroscopo Paolo Fox 23 Giugno 2019: Gemelli.

E’ un periodo positivo, ma che porta qualche dubbio sul piano sentimentale. Il tuo cercare sempre novità, in questo periodo non è stato reso possibile perché hai la testa da un’altra parte, magari per il lavoro che non va.

Oroscopo Paolo Fox 23 Giugno 2019: Cancro.

E’ un periodo di ripresa dal punto di vista sentimentale, con situazioni contrattuali che possono essersi sbloccate. E’ una giornata importante anche in amore, in cui bisogna superare le sofferenze patite nel recente passato per poi guardare oltre.